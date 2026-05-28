La paradoja del combate invisible: De la espectacularidad espiritual a la fidelidad sacramental

Resumen: Dios es el Creador omnipotente; el demonio es solo una criatura caída cuyo poder está subordinado y limitado. La victoria de Cristo en la Cruz es un hecho absoluto y definitivo

En la última década, el panorama religioso y sociocultural en América Latina ha experimentado una transformación sutil pero profunda en su lenguaje. Expresiones como «guerra espiritual estratégica», «cartografía invisible» o «ruptura de maldiciones territoriales» han dejado de ser patrimonio exclusivo de los movimientos neopentecostales para instalarse, con preocupante ligereza, en las conversaciones cotidianas, las redes sociales y las plataformas de discusión pública de muchos católicos.

Esta adopción mimética del vocabulario de las iglesias libres no es un asunto meramente terminológico; entraña un riesgo teológico de envergadura que desfigura la esencia misma de la fe cristiana y, paradójicamente, termina facilitando la tarea de aquello que intenta combatir.

El primer gran equívoco de la «guerra espiritual» de matriz neopentecostal es su tendencia inherente al dualismo cósmico.

Al presentar el mundo como un tablero donde las fuerzas del bien y del mal disputan palmo a palmo el control de instituciones, ciudades o voluntades, se le otorga al demonio un protagonismo y un poder que la doctrina católica rechaza categóricamente.

Dios es el Creador omnipotente; el demonio es solo una criatura caída cuyo poder está subordinado y limitado. La victoria de Cristo en la Cruz es un hecho absoluto y definitivo, no un resultado en suspenso que dependa de la intensidad de nuestros gritos o de la espectacularidad de nuestros decretos.

Cuando un católico pasa el día enfocado en «reprender» estructuras invisibles en lugar de examinar su propia conciencia, incurre en una de las mayores victorias tácticas del tentador: la externalización de la culpa. Es sumamente cómodo atribuir un fracaso financiero a un «espíritu de ruina» o una crisis familiar a una «atadura ancestral». Al hacerlo, se diluye el libre albedrío, se anula la responsabilidad humana y se debilita el llamado universal a la conversión personal. San Buenaventura y los Padres del Desierto recordaban que el verdadero campo de batalla es el corazón humano, y que el peor enemigo del alma no es una entidad territorial, sino el propio orgullo y el egoísmo no domados.

El Documento de Malinas IV (Renovación y poder de las tinieblas), publicado bajo la guía del Cardenal Suenens, ya advertía con lucidez sobre el peligro de la «incuria de los hombres» y la tendencia a psicologizar o mitificar el mal. El documento recuerda que las armas del católico no pertenecen al orden del espectáculo ni de la improvisación laica. Al desplazar la mirada hacia ritos de liberación paralelos o consignas de tintes militares, el fiel se aparta —casi sin darse cuenta— de la centralidad sacramental. La Iglesia no necesita importar herramientas de otras tradiciones porque posee la plenitud de los medios de salvación. No existe «decreto» más poderoso que una Confesión sincera, ni «oración de guerra» que supere la eficacia infinita de la Sagrada Eucaristía. En los Sacramentos, la gracia actúa ex opere operato, es decir, por el poder mismo de Cristo, de manera silenciosa, humilde y eficaz. Buscar la espectacularidad es, en el fondo, una crisis de fe en la eficacia de lo ordinario.

Esta reflexión adquiere una urgencia particular cuando los conceptos de la fe se instrumentalizan en el debate público o en las coyunturas de movilización social. Reducir la complejidad de la gestión civil, la ética pública o los desafíos estructurales de una nación a una narrativa simplista de «guerra espiritual» es una irresponsabilidad. La política y la vida pública requieren virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, respaldadas por un estudio juicioso y técnico de la realidad. Como miembros de la Iglesia, llamados a santificar las realidades temporales desde el propio estado y profesión, nuestra mayor contribución no es sumarnos a la marea de la polarización retórica. Al contrario, la madurez espiritual nos exige ser faros de serenidad doctrinaria, rigor intelectual y coherencia sacramental.

Antes de difundir o avalar discursos que utilicen lo sagrado como una bandera de confrontación exterior, el católico tiene el deber moral de formarse. Volver a las fuentes, estudiar el Magisterio y redescubrir la discreción y el silencio de la liturgia es el único camino para no ser arrastrados por modas que, bajo la apariencia de piedad, terminan vaciando el misterio de la Cruz y debilitando nuestra propia Iglesia.

Finalmente, este rigor en el discernimiento nos obliga a sopesar con madurez dónde radican las verdaderas prioridades de nuestra vida cristiana y civil. Mientras que debates sociales complejos, como el respeto y el acompañamiento pastoral debido a las personas con diversas orientaciones sexuales, son realidades que como católicos debemos abordar desde la caridad, la acogida y la dignidad humana que la propia Iglesia enseña, resulta mucho más grave desviar nuestra atención hacia flagrantes distorsiones doctrinales. Es una preocupante inconsistencia centrar las batallas de la fe en banderas políticas o en espectáculos de guerra espiritual importada, en lugar de dar la verdadera batalla católica contra el demonio; una batalla que no se libra con discursos divisivos ni con retóricas de confrontación electoral, sino que se fundamenta estrictamente en el amor de Dios, en la conversión interior y en la búsqueda sincera de la santidad en medio del mundo.

Adjunto las fuentes doctrinales del artículo, para profundización y consulta:

Referencias:

1. Cardenal Suenens, L. J. (1982). Documentos de Malinas 4: Renovación y poder de las tinieblas. CHARIS España.

(https://charisespana.com/wp-content/uploads/2022/06/documento-de-malinas-4.pdf)

2. ​Consejo Episcopal Latinoamericano [CELAM]. (1999). Los movimientos religiosos libres: El Pentecostalismo y los nuevos movimientos religiosos en América Latina. CELAM.

(https://www.redalyc.org/pdf/5515/551556291007.pdf)

3. ​Guerra Gómez, M. (2005). Diccionario enciclopédico de las sectas. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).

(https://es.scribd.com/document/718521375/Diccionario-Enciclopedico-de-Las-Sectas-Manuel-Guerra-Gomez-Z-Library)

4. ​Rico Pavés, J. (2006). Cristología y movimientos eclesiales contemporáneos: Criterios de discernimiento. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).

(http://amoz.mx/Cursos_2022/RicoRevXtFund.pdf)

​Rivero, J. (2012).

5. El discernimiento de los espíritus a la luz de la tradición de la Iglesia. Ediciones Cruzada.

(https://www.corazones.org/)