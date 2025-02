Resumen: Diana Chacón y Johan Jiménez, dos colombianos, brillaron en el New York Fashion Week, el evento de moda más importante del mundo. Johan, con 20 años de experiencia, fue nombrado director de make up and hair stylist, liderando a 70 especialistas. Diana, quien perdió la movilidad de sus piernas tras sufrir COVID, desfiló en silla de ruedas, representando la inclusión y la discapacidad en la pasarela. Su participación fue posible gracias al evento, que busca incorporar la diversidad en el mundo de la moda. Juntos, junto a otros 80 latinos, demostraron el talento y la perseverancia de la comunidad hispana en los Estados Unidos.

Colombianos rompen fronteras y brillan en el New York Fashion Week

Diana Chacón y Johan Jiménez tienen algo en común, y es que son colombianos; ambos viajaron cientos de miles de kilómetros hacia los Estados Unidos para participar en el New York Fashion Week, el evento de moda más importante del mundo.

Fueron elegidos entre muchas personas, no por suerte, sino por su gran talento. El estilista Johan Jiménez con una trayectoria profesional de 20 años fue nombrado director de make up and hair stylist, un importante reto liderando 70 especialistas en belleza, encargados de las modelos que estarían en pasarela.

Entre las modelos brillaba una muy especial; la hermosa DiDi Chacón quien fue el foco de todas las miradas, no solo por su belleza, sino representar la discapacidad y la inclusión pues lo hizo en silla de ruedas. Didi perdió la movilidad de sus piernas hace 4 años cuándo sufrió COVID, y como se cuela no puedo volver a caminar, sin embargo eso no fue un impedimento para ella seguir trabajando en lo que más le apasiona, que es ser modelo de pasarela, un sueño que se vio frustrado varias veces pero que se cumplió de nuevo en el ‘New York Fashion Week’, donde los directivos en un acto de incorporar a personas con otra belleza y grandes talentos, le dieron la oportunidad de participar y abrir una de las mejores pasarelas en la tele del evento.

Johan Jiménez fue el encargado de resaltar su rostro y cabello para que desfilara como una gran estrella sobre silla de ruedas, en el corazón de Times Square.

Pero no son solo ellos, los colombianos, en total fueron un grupo de 80 latinos que dejaron en alto el talento, el empuje, trabajo, esfuerzo y dedicación de la comunidad hispana en Estados Unidos demostrando que es posible migrar y sobresalir por el talento, cumplir sueños sin rendirse, quién llegó a 20 años de trayectoria Embelleciendo a reconocidas personalidades de los Estados Unidos el mundo del espectáculo, cómo las actrices mexicanas Angélica Vale y Angelica María, la colombiana Johana Fadúl y la cantante Fariana.