La plataforma tecnológica SofaScore publicó su once ideal de las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026, que se disputaron hasta la noche del martes.

En el listado se destacan dos jugadores colombianos: James Rodríguez y Luis Díaz, fueron catalogados como los mejores de nuestra ‘sele’.

La alineación, presentada por SofaScore, cuenta con el portero uruguayo Sergio Rochet.

La defensa está compuesta por tres jugadores: el ecuatoriano Piero Hincapié, el brasileño Gabriel Magalhães y el argentino Cristian ‘Cuti’ Romero.

¿Hay colombianos? Publican el once ideal de la eliminatoria

El mediocampo incluye a los argentinos Rodrigo De Paul y Enzo Fernández, acompañados por el brasileño Raphinha y el boliviano Miguel Terceros.

En la delantera, junto a James Rodríguez y Luis Díaz, se encuentra el astro argentino Lionel Messi, quien figura como único delantero de referencia.

SofaScore cerró su publicación con el siguiente comentario: “Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial finalizaron, por lo que es hora de revelar nuestro once mejor valorado”.

La plataforma añadió, “Una defensa del norte de Londres, con un toque del Inter Miami avanzando y rodeado de más estrellas… ¡este equipo sería difícil de vencer!”, dijeron.

