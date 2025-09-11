Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¿Hay colombianos? Publican el once ideal de la eliminatoria

    • ¿Hay colombianos? Publican el once ideal de la eliminatoria

    ¿Hay colombianos? Publican el once ideal de la eliminatoria
    Dos colombianos lideran el once ideal de las eliminatorias al Mundial de 2026, según la plataforma SofaScore. Foto: FCF
    Compartir:
    • ¿Hay colombianos? Publican el once ideal de la eliminatoria

    Resumen: La plataforma tecnológica SofaScore dio a conocer su once ideal de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, destacando a dos futbolistas colombianos: James Rodríguez y Luis Díaz. La alineación completa incluye al portero uruguayo Sergio Rochet, a los defensores Piero Hincapié (Ecuador), Gabriel Magalhães (Brasil) y Cristian Romero (Argentina), a los mediocampistas Rodrigo De Paul (Argentina), Enzo Fernández (Argentina), Raphinha (Brasil) y Miguel Terceros (Bolivia), y al delantero Lionel Messi (Argentina). Según SofaScore, este equipo sería "difícil de vencer" por la combinación de talento que tiene.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La plataforma tecnológica SofaScore publicó su once ideal de las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026, que se disputaron hasta la noche del martes.

    En el listado se destacan dos jugadores colombianos: James Rodríguez y Luis Díaz, fueron catalogados como los mejores de nuestra ‘sele’.

    La alineación, presentada por SofaScore, cuenta con el portero uruguayo Sergio Rochet.

    La defensa está compuesta por tres jugadores: el ecuatoriano Piero Hincapié, el brasileño Gabriel Magalhães y el argentino Cristian ‘Cuti’ Romero.

    ¿Hay colombianos? Publican el once ideal de la eliminatoria

    El mediocampo incluye a los argentinos Rodrigo De Paul y Enzo Fernández, acompañados por el brasileño Raphinha y el boliviano Miguel Terceros.

    En la delantera, junto a James Rodríguez y Luis Díaz, se encuentra el astro argentino Lionel Messi, quien figura como único delantero de referencia.

    SofaScore cerró su publicación con el siguiente comentario: “Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial finalizaron, por lo que es hora de revelar nuestro once mejor valorado”.

    La plataforma añadió, “Una defensa del norte de Londres, con un toque del Inter Miami avanzando y rodeado de más estrellas… ¡este equipo sería difícil de vencer!”, dijeron.

    G0eP8ETWkAA1kuQ

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¿Será este el fin de las polémicas? Árbitros colombianos en un curso intensivo de FIFA

    ¡Colombia tiene nueva heroína! Valeria Arboleda se cuelga el bronce en el Mundial de Boxeo en Liverpool

    De infarto: la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia entra en modo «muerte súbita» con duelos de alto voltaje

    En Medellín, Samuel Gualtero, doble campeón individual en el Sudamericano de esgrima

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡6 Partidos y un sueño: El DIM activa a sus hinchas con abono para la definición

    ¡6 Partidos y un sueño: El DIM activa a sus hinchas con abono para la definición

    Revive la final de la Liga BetPlay: El DIM y Santa Fe se verán las caras en la Copa BetPlay

    Revive la final de la Liga BetPlay: El DIM y Santa Fe se verán las caras en la Copa BetPlay

    Regreso estelar: Con Ospina, Román e Hinestroza, Atlético Nacional se fortalece para el duelo del sábado

    Regreso estelar: Con Ospina, Román e Hinestroza, Atlético Nacional se fortalece para el duelo del sábado

    ¡Atención! Aplazan el partido del DIM contra Águilas Doradas en Rionegro

    ¡Atención! Aplazan el partido del DIM contra Águilas Doradas en Rionegro

    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga

    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga


    [grupos] [fixture items="7"]