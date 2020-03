“Han perdido sus trabajos”, colombianos indocumentados en Nueva York son los que más llevan del ‘bulto’ por el Covid – 19

Estados Unidos superó las 140.886 personas detectadas con el virus y 2.467 que han fallecido por el Covid – 19, sobrepasando a Italia y China. En el distrito de Nueva York se ha visto el ‘mayor’ números de contagiados superando los 66.000 de personas infectadas y 1,218 de muertos.

Para saber más de la situación, La FM diálogo con la asambleísta colombiana en el estado de Nueva York, Catalina Cruz.

Catalina Cruz habló sobre la ‘terquedad’ de los colombianos sobre no querer acatar las normas de ese gobierno, “el aislamiento debería ser a nivel mundial, o de lo contrario esto no va a mejorar. Estamos en el centro de esta epidemia aquí en EE.UU., y somos testigos de la cantidad de personas que han sido internadas en hospitales. La semana pasada en menos de 24 horas murieron 13 personas. En este momento lo importante es que todos estén en sus casas y así podamos superar esto”.

La asambleísta dice que no tienen el número de colombianos afectados por el coronavirus en esa ciudad, cuando llegan a los hospitales no les preguntan a las personas de que país son.

“La comunidad de inmigrantes en general está sufriendo mucho ahora porque la mayoría no son trabajadores legales, por lo que no califican para ningún tipo de estímulo”, confesó la colombiana.

Lo que si saben es que cientos de colombianos “han perdido sus trabajos, que no tienen ni para pagar el arriendo y menos para comprar comida. Esto será grave, pero es el momento de estar unidos y darnos las manos unos a otros”.

Muchas familias que están en Colombia deberán enviarles dinero a sus seres queridos en Nueva York para poder mantenerse.

Las autoridades de ese país han llegado a un acuerdo para ayudar a las familias dándoles un bono de $1,200 dólares para solteros, $2,400 para parejas casadas y $500 dólares extra para las familias por cada hijo menor de 17 años.

Pero a ese auxilio no entrarán los trabajadores indocumentados o las personas que declararon impuestos con un miembro de la familia que no tiene número de seguro social.

“El 70% de la comunidad que represento trabaja ilegalmente, o sea, que no pagan impuestos, ya que es una economía que se basa en la necesidad. Pero es importante aclarar que esa ayuda no es grande, ya que esa cantidad se gasta en un abrir y cerrar de ojos. Trump se llenó la boca diciendo que estaba aportando un estímulo para el país, pero se trata de un dinero que no va a alcanzar ni para pagar la mitad de la renta”, afirmó Catalina Cruz.

La asambleísta le recomendó a todos los colombianos que viven en Nueva York acatar las medidas preventivas para disminuir los casos y la cifra de mortalidad. “Esto es un despertar para que entandamos que la salud es lo primero”.