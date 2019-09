Colombianos debutarán este jueves en el Mundial de Pesas en Tailandia

La Selección Colombia de Levantamiento de Pesas comienza este jueves su camino en el Campeonato Mundial de Pattaya (Tailandia) con la presencia de Ana Iris Segura en la división de los 49 kilogramos y Francisco Mosquera y John Jairo Serna en los 61 kilogramos.

La pesista vallecaucana competirá este 19 de septiembre en la final A de su división de peso, a partir de 5:55 de la mañana, hora colombiana. Será la primera de los 16 integrantes del equipo que dirige el seleccionador nacional, Oswaldo Pinilla, en estar en acción.

Luego de la competencia de Ana Iris, se viene la presencia de Francisco Mosquera y John Jairo Serna en la final A de la división de los 61 kilogramos, desde las 8:25 de la mañana, hora colombiana.

La Selección Colombia la completan Óscar Figueroa, Luis Javier Mosquera, Yenny Sinisterra, Kevin Sandoval, Rosive Silgado, María Camila Lobón, Juan Felipe Solís, Santiago Rodallegas, Mercedes Pérez, Nathalia Llamosa, Jhonatan Rivas, Valeria Rivas y Leidy Solís.

Programa de competencias de los 16 pesistas colombianos:

– Jueves 19 de septiembre

Ana Iris Segura (49 kg – A) – 5:55 AM

Francisco Mosquera y John Jairo Serna (61 kg. – A) – 8:25 AM.

– Viernes 20 de septiembre

Óscar Figueroa y Luis Javier Mosquera (67 kg. – A) – 5:55 AM.

Yenny Sinistera (55 kg. – A) – 8:25 AM.

– Sábado 21 de septiembre

Kevin Sandoval (73 kg. – B) – 2:25 AM.

Rosive Silgado y María Camila Lobón (59 kg. – A) – 5:55 AM.

– Domingo 22 de septiembre

Juan Felipe Solís (81 kg. – B) – 2:25 AM.

Santiago Rodallegas (81 kg. – A) – 5:55 AM.

Mercedes Pérez y Nathalia Llamosa (64 kg. – A) – 8:25 AM.

– Martes 24 de septiembre

Jhonatan Rivas (96 kg. – A) – 5:55 AM.

– Miércoles 25 de septiembre

Valeria Rivas y Leidy Solís (81 kg. – A) – 5:55 AM.

Con información del COC