Colombianos brillan en el Campeonato Mundial de Ciclomontañismo en Suiza, con Valentina Roa, Sebastián Holguín y Juan José Jaramillo

La delegación colombiana dice presente en el Campeonato Mundial de Ciclomontañismo, que se celebra en Champéry, Valais, Suiza, con la participación de tres talentosos ciclistas en la modalidad de downhill.

Los corredores, Valentina Roa y Sebastián Holguín en la categoría élite, y Juan José Jaramillo en la categoría júnior, representan al país en este importante evento deportivo que se desarrolla del 5 al 7 de septiembre.

Este año, el campeonato reúne por primera vez en una misma región las ocho disciplinas del ciclismo de montaña en dos semanas de intensa competencia.

La jornada del viernes dio inicio a las emociones con las rondas clasificatorias de la categoría júnior de downhill.

En la rama masculina, el joven ciclista colombiano Juan José Jaramillo demostró su potencial al obtener la casilla 14 en la clasificatoria.

La jornada fue liderada por el francés Till Alran, quien marcó un tiempo de 3:14.753, seguido de cerca por su compatriota Max Alran y el neozelandés Jonty Williamson.

La actividad para Juan José Jaramillo continuará este sábado, a partir de las 12:05 del mediodía (hora local), cuando dispute la final masculina junto a otros 59 corredores en una exigente pista de 1,72 kilómetros.

Por su parte, los representantes de la categoría élite, Valentina Roa y Sebastián Holguín, se preparan para afrontar sus respectivas rondas clasificatorias, con la mirada puesta en las finales programadas para el domingo.

La participación de estos deportistas resalta el creciente nivel del ciclismo de montaña colombiano en el escenario internacional.

