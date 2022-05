La Europa League es una competencia en la que los colombianos normalmente han sido protagonistas y esta vez no será la excepción. Este miércoles, 18 de mayo, un futbolista de nuestro país será campeón de este certamen.

Cabe recordar que todo tuvo su inicio con Faustino Asprilla (Parma 1995 y 1999); legado que continuó Luis Amaranto Perea (Atlético de Madrid 2010 y 2012); Radamel Falcao García (Porto 2011 y Atlético de Madrid 2012); James Rodríguez y Freddy Guarín (Porto 2011); y Carlos Bacca (2014, 2015, 2021).

A estos seis jugadores, hoy se les sumará uno: se trata de Rafael Santos Borré o Alfredo Morelos, los cuales militan en los equipos Eintracht Frankfurt y Rangers, respectivamente, y gritarán campeones este miércoles, luego de que se juegue la final en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla, España.

De nuevo, un colombiano lucirá la medalla de campeón en Europa.

