VIDEO: ¡Qué orgullo! Colombiano en Perú arriesgó su vida para salvar 25 perritos de un incendio

in

Sebastián Arias, es el nombre del colombiano que sin ser un superhéroe como el de las películas, se ganó este apoyo, luego de que rescatara en Perú a 25 perritos. Y no, no los rescató de la calle, este hombre arriesgó su vida por ellos, cuando estaban a punto de morir en un incendio.

El incendio se presentó en una fábrica de reciclaje en Gamarra, en la localidad peruana de La Victoria, y según la información el fuego llegó hasta la vivienda donde se encontraban los perritos.

Este colombiano de gran corazón, al darse cuenta ni siquiera lo dudó, y escaló por fuera de las casa, para llegar hasta el piso donde se encontraban estos perritos, mientras abajo otras personas esperaban con un colchón a las mascotas que eran lanzadas.

Medios locales informaron que Sebastián Arias iba pasando por el lugar y se dio cuenta del incendio y como había trabajado allí, sabía que estaban los perros en peligro.

“Venía pensando en mi esposa y vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así”, narró.

Dijo que sintió miedo cuando estaba rescatando al último perro, pues vio que un muro se le iba encima.

“El perro ya se estaba quemando, ya su ropa estaba quemada, entonces lo que hice fue agarrarlo por el cuello y ahí sí lo agarré del hocico y lo lancé”, complementó.

| ¡HÉROE! Un hombre salvó a 25 perritos de un incendio que alcanzó a un refugio de animales en Cercado de Lima, Perú. pic.twitter.com/LUaETXOcoh — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

Vea más noticias internacionales