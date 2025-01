El drama de una mujer en Uruguay que perdió a su bebé porque un colombiano casi la mata

Un caso de violencia doméstica en Uruguay ha generado consternación, luego de que una mujer de 41 años perdiera a su bebé porque su pareja, un hombre de 43 años que además es colombiano, la cogió a golpes casi que hasta matarla.

Según se pudo conocer, la justicia de ese país ya imputó los cargos de tentativa de homicidio al colombiano que, según la víctima, ya no convivía con ella porque desde que ella quedó en embarazo él comenzó con comportamientos agresivos, por lo que decidió dejarlo.

La noche de la agresión, la mujer salió a «cerrar el portón de la casa, estaba escondido, esperándome y me atacó. Me tapó la boca, me tiró al piso y me ahorcó» indicó.

Al parecer, en medio de las agresiones la mujer logró enviarle un mensaje al dueño del apartamento, por lo que este avisó a las autoridades, quienes llegaron y encontraron a la mujer amarrada a una cama, casi que desnuda, mientras que el hombre estaba con un cuchillo en otra habitación.

El hombre estará 180 días en prisión preventiva mientras la justicia le dicta sentencia, en caso de hallarle culpable.

La mujer, por su parte, terminó con fracturas en los huesos de la nariz y además le desvió el tabique. El hombre al parecer le pegó varios rodillazos en el estómago, lo que habría causado que perdiera el bebé.