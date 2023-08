Video. Colombiana se fue de paseo con su familia a Portugal y perdió sus extremidades por una bacteria

in

Un viaje de turismo se convirtió en un verdadero calvario para una familia colombiana, luego de que Luz Marina Contreras Vargas perdiera inesperadamente sus extremidades por haberse contagiado con una bacteria.

La familia llegó a Lisboa, capital de Portugal, el pasado 27 de junio, y era el primer viaje al exterior de la mujer, pues planeaba visitar el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima.

Sin embargo, el 29 de junio, cuando planeaba ir al santuario se enfermó y ahí comenzó lo inesperado.

Su hija, Lina Carrascal Contreras así lo dio a conocer: “el 29 de junio íbamos para Fátima porque era la razón por la que vinimos a Portugal, sin embargo, no fuimos porque mi mamá se enfermó. Ella estuvo hospitalizada desde el 29 de junio hasta el 7 de julio. Durante ese tiempo le diagnosticaron un síndrome de choque tóxico por una bacteria que se llama streptococcus pyogenes”.

Luz Marina presentó una falla multiorgánica, que la hizo estar seis días en coma, por lo que su hija quiso compartir la historia de la mujer en su Instagram y allí logró hacerla viral.

Tiempo después, Lina también contó que “los cirujanos tomaron la decisión de amputar en vista de que los tejidos no son viables”. Por lo que, en primera instancia, a Luz Marina le tuvieron que amputar las piernas.

“Soy Luz Marina Contreras, quiero enviarles un saludo muy especial y a todas las personas que han estado pidiendo por mi salud. Les cuento que todavía estoy hospitalizada, recuperándome de la amputación de las piernas. Mañana (16 de agosto) será la de las manos. No hubo manera de salvar algo, las tendrán que amputar completamente. Quiero pedirles oración, gracias, también, por sus ayudas económicas que hacen que mi familia pueda permanecer a mi lado. Que Dios me les bendiga y me les múltiple”, expresó en un video la mujer, mientras se encontraba en el hospital recuperándose.

La última información que dio su hija fue que su madre había salido bien de la segunda intervención: “Ahora es esperar que las heridas curen sin problemas”, detalló.

Muchos de los internautas se han sentido conmovidos con esta historia y han dejado miles de comentarios de motivación para la familia.

“Ella es una mujer fuerte”, “su misión en esta vida es convertirse en inspiración”, “oro mucho por tu mamá y por todos ustedes”, “me ha conmovido mucho toda esta situación y lo valientes que son, especialmente tu mamá, es un ejemplo de valentía y entereza”, “no la conozco señora Luz Marina y su familia, pero admiro su fortaleza y la de su familia. Que Dios esté presente en ese quirófano y sea el conduciendo a los profesionales para que el procedimiento salga increíblemente bien”, “oramos en familia por tu mami y para que todo salga bien”, escribieron.

