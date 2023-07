El Gobierno de Estados Unidos informó que este año no presentará su informe sobre cultivos de coca en Colombia ¿Por qué?

Fuentes oficiales de la Casa Blanca, fueron quienes confirmaron que el monitoreo en Colombia se había suspendido hace varios meses y que aún no se ha retomado.

Así que los tomó por sorpresa, según, medios internacionales esta decisión se iba a tomar porque, Estados Unidos enfocaría sus recursos en combatir otras drogas, como el fentanilo.

Frente a esta noticias que ha causado revuelo en los entes encargados de erradicar la drogas en Colombia, la embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció por medio de un comunicado.

En este comunicado no dicen si presentarán o no el informe pero si dan explicación de los compromisos que han adquirido con Colombia, con las políticas antidrogas.

En el comunicado se lee ‘ Colombia y Estados Unidos son aliados estratégicos en la búsqueda de soluciones al problema de las drogas y hacia la construcción de paz en Colombia. La estrecha colaboración fruto de nuestro trabajo bilateral, basada en la confianza y el mutuo compromiso, es fundamental para lograr este objetivo compartido’.

Según la embajada de Colombia en Estados Unidos, el presidente de Colombia Gustavo Petro, pretende crear una política nueva de drogas que busque ‘reducir las vulnerabilidades asociadas a la producción y uso de sustancias psicoactivas, así como las capacidades de las organizaciones multicrimen’. Dice el comunicado.

Comunicado – Embajada de Colombia en Estados Unidos. pic.twitter.com/CyWv4nZfSO

