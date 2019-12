Colombia arranca de local en las Eliminatorias Sudamericanas: así quedaron las 2 primeras fechas

Se sorteó el calendario de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de 2022 y la Selección de Colombia ya conoce su primer rival.

La tricolor recibirá a Venezuela el 26 de marzo en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Luego, la selección nacional visitará a Chile y retornará a competencias en el mes de septiembre.

AQUÍ EL CALENDARIO DE LAS SELECCIONES DE ESTE LADO DEL CONTINENTE.

Fecha 1

Colombia vs. Venezuela

Uruguay vs. Chile

Brasil vs. Bolivia

Paraguay vs. Perú

Argentina vs. Ecuador

Fecha 2

Chile vs. Colombia

Perú vs. Brasil

Venezuela vs. Paraguay

Bolivia vs. Argentina

Ecuador vs. Uruguay