Colombia se abstuvo de apoyar o negar la exigencia de que Venezuela revele las actas reales de las elecciones

En la tarde de este miércoles, 31 de julio, en la Organización de Estados Americanos- OEA- se le preguntó a los diferentes países si le pedían a Venezuela que publicara las actas oficiales de las votaciones o no, y Colombia se abstuvo de apoyar o negar la petición.

Según se pudo conocer, Colombia se abstuvo de apoyar o negar la resolución de la OEA que instaba al gobierno del vecino país a publicar las actas, lo que generó diferentes comentarios teniendo en cuenta que este mismo día, pero en la mañana, Gustavo Petro se había pronunciado solicitando precisamente que dieran a conocer los resultados oficiales de dichos comicios.

Esto llama más la atención, pues además de Colombia, Brasil también se abstuvo y como México no se presentó, no se logró aprobar dicha resolución, dejando en el ambiente la sensación de que los tres países no están muy interesados en que las actas reales sean publicadas por el oficialismo.

En el país varios dirigentes políticos le han pedido al presidente coherencia, tanto con su mensaje como con sus actos, pues la abstención de Colombia significó negar una medida que hubiese podido ayudar a conocer las actas por parte del régimen de Maduro.

