Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Ni Donald Trump se atrevió a tanto! Colombia ‘acabó’ con la ilusión de los venezolanos

    • ¡Ni Donald Trump se atrevió a tanto! Colombia ‘acabó’ con la ilusión de los venezolanos

    ¡Ni Donald Trump se atrevió a tanto! Colombia 'acabó' con la ilusión de los venezolanos
    La Selección Colombia no tuvo piedad de Venezuela y con contundente goleada 6-3, les acabó la ilusión de ir al mundial por primera vez. Foto: FCF
    Compartir:

    • La Selección Colombia no tuvo compasión de Venezuela y, con una contundente goleada 6-3, los dejó sin oportunidad de jugar el repechaje.

    A Venezuela no se le dio nada, ni el resultado en casa ni el resultado de Bolivia contra Brasil, donde los brasileños cayeron.

    El primer gol del partido llegó al minuto 3 del compromiso, a través de Telasco Segovia que, ante la mala marca de Álvaro Angulo, fusiló a Kevin Mier.

    Al minuto 10 del compromiso James Rodríguez asistió a Yerry Mina que se levantó y de un cabezazo convirtió el 1-1.

    Sin embargo, rápidamente, en una acción donde Angulo perdió la marca y Kevin Mier dejó un rebote, al minuto 12, Venezuela empató por intermedio de Josef Martínez.

    ¡Ni Donald Trump se atrevió a tanto! Colombia ‘acabó’ con la ilusión de los venezolanos

    El 2-2 llegó al minuto 42 del compromiso a través de Luis Suárez, tras una asistencia de Luis Díaz.

    El 2-3 llegó a 49 del compromiso luego de una magistral jugada de Suárez dentro del área, que con su individual, marcó el doblete, complicando la situación de Venezuela en su camino al repechaje.

    El 2-4 llegó al minuto 59, nuevamente gracias a Luis Suárez que con su anotación amplió la ventaja y marcó su triplete con la tricolor, prácticamente sellando para él su tiquete al Mundial.

    Luego, al minuto 67, el mismo Luis Suárez, convirtió el 2-5 a favor de la tricolor, marcador que, junto a la victoria de Bolivia, sentenciaba la eliminación del Mundial.

    Sin embargo, al minuto 76, Salomón Rondón le metió presión al partido tras descontar convirtiendo el 3-5.

    Pero la Selección volvió a acelerar y a través de Jhon Córdoba, tras asistencia de Juan Fernando Quintero, convirtió el 3-6 mortal para los intereses de los venezolanos.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡A Venezuela hay que ganarle! Titulares de la Selección Colombia para la última fecha

    ¡Aleja es muy tesa! Bronce para Alejandra Usquiano en el Mundial de Tiro con Arco

    ¡Por fin lo anunciaron! América de Cali confirmó a David González

    ¡A un paso de la historia! Así fue la celebración de los hinchas de Cabo Verde tras la victoria sobre Camerún

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga

    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga

    «Fue un clásico vibrante y emocionante, lo disfruté»: Gandolfi habló del empate 3-3

    «Fue un clásico vibrante y emocionante, lo disfruté»: Gandolfi habló del empate 3-3

    ¡Al DIM no le gustó! Se vieron caras largas en el camerino tras el empate, reveló Alejandro Restrepo

    ¡Al DIM no le gustó! Se vieron caras largas en el camerino tras el empate, reveló Alejandro Restrepo

    ¡Téngalo en cuenta si va para el partido! El DIM anuncia logística para el Clásico Paisa

    ¡Téngalo en cuenta si va para el partido! El DIM anuncia logística para el Clásico Paisa

    ¿Vuelve Aguerre? El portero del DIM estaría listo para una noche de clásico contra Atlético Nacional

    ¿Vuelve Aguerre? El portero del DIM estaría listo para una noche de clásico contra Atlético Nacional


    [grupos] [fixture items="7"]