La Selección Colombia no tuvo compasión de Venezuela y, con una contundente goleada 6-3, los dejó sin oportunidad de jugar el repechaje.

A Venezuela no se le dio nada, ni el resultado en casa ni el resultado de Bolivia contra Brasil, donde los brasileños cayeron.

El primer gol del partido llegó al minuto 3 del compromiso, a través de Telasco Segovia que, ante la mala marca de Álvaro Angulo, fusiló a Kevin Mier.

Al minuto 10 del compromiso James Rodríguez asistió a Yerry Mina que se levantó y de un cabezazo convirtió el 1-1.

Sin embargo, rápidamente, en una acción donde Angulo perdió la marca y Kevin Mier dejó un rebote, al minuto 12, Venezuela empató por intermedio de Josef Martínez.

¡Ni Donald Trump se atrevió a tanto! Colombia ‘acabó’ con la ilusión de los venezolanos

El 2-2 llegó al minuto 42 del compromiso a través de Luis Suárez, tras una asistencia de Luis Díaz.

El 2-3 llegó a 49 del compromiso luego de una magistral jugada de Suárez dentro del área, que con su individual, marcó el doblete, complicando la situación de Venezuela en su camino al repechaje.

El 2-4 llegó al minuto 59, nuevamente gracias a Luis Suárez que con su anotación amplió la ventaja y marcó su triplete con la tricolor, prácticamente sellando para él su tiquete al Mundial.

Luego, al minuto 67, el mismo Luis Suárez, convirtió el 2-5 a favor de la tricolor, marcador que, junto a la victoria de Bolivia, sentenciaba la eliminación del Mundial.

Sin embargo, al minuto 76, Salomón Rondón le metió presión al partido tras descontar convirtiendo el 3-5.

Pero la Selección volvió a acelerar y a través de Jhon Córdoba, tras asistencia de Juan Fernando Quintero, convirtió el 3-6 mortal para los intereses de los venezolanos.

