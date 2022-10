Con doblete de Linda Caicedo, Colombia venció a China en el Mundial Sub-17

Este sábado, 15 de octubre, con dos goles (9’ y 23’) de Linda Caicedo, la Selección Colombia derrotó a su similar de la China en su segundo partido en el Mundial femenino sub-17 que se lleva a cabo en la India.

La capitana de la ‘Tricolor’ en esta oportunidad pudo demostrar todo su nivel, tras lograrse recuperar de una molestia en el tobillo que la afectó en el primer encuentro frente al vigente campeón, España, que le ganó 1-0 al seleccionado nacional.

Le puede interesar

El próximo martes, 18 de octubre, será la siguiente presentación de las colombianas ante México, duelo en el que buscarán asegurar el pase a la siguiente fase del campeonato.

Cabe recordar que en las cuatro presentaciones anteriores en mundiales sub-17, la ‘Tricolor’ no pasó de la primera ronda.

Es de resaltar que Colombia, que encabeza su grupo, es dirigida por Carlos Paniagua, quien además clasificó al país al Mundial de la categoría sub-20.

🙌 @FCFSeleccionCol are up and running in the #U17WWC!

And guess who scored? Linda Caicedo! 😏#KickOffTheDream pic.twitter.com/aIkIjEii6V

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 15, 2022