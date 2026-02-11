Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-20 se convirtió en el primer equipo en clasificar al Hexagonal Final del Sudamericano tras vencer 2-0 a Uruguay este martes 10 de febrero. Con goles estratégicos de Maithe López al minuto 40 y Fernanda Viáfara al 83, las dirigidas por Carlos Paniagua demostraron una alta efectividad que les permite asegurar su presencia en la fase definitiva del torneo, donde lucharán por uno de los cupos para la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026.

Colombia vence a Uruguay y es la primera selección clasificada al Hexagonal Final del Sudamericano Sub-20

La Selección Colombia Femenina Sub-20 hizo historia este martes 10 de febrero al consolidarse como el primer equipo en asegurar su cupo en el Hexagonal Final del CONMEBOL Sudamericano.

En su tercer encuentro de la fase de grupos, el conjunto nacional ratificó su excelente momento deportivo al derrotar con autoridad a la selección de Uruguay, logrando una clasificación anticipada que llena de optimismo al entorno del fútbol femenino en el país.

El triunfo por 2-0 se gestó gracias a la contundencia en momentos determinantes del partido.

La apertura del marcador llegó en el minuto 40 por intermedio de Maithe López, quien logró romper la resistencia charrúa justo antes del descanso.

En el cierre del compromiso, cuando Uruguay intentaba reaccionar, Fernanda Viáfara sentenció el marcador al minuto 83, reflejando la efectividad táctica y la capacidad de las dirigidas por Carlos Paniagua para capitalizar sus llegadas al arco rival.

Con este resultado, el combinado tricolor se destaca entre las diez selecciones participantes al ser la primera en avanzar a la fase definitiva del torneo.

Este paso al Hexagonal Final es un hito crucial en sus aspiraciones, ya que las juveniles colombianas ahora se concentrarán plenamente en la disputa por uno de los cuatro cupos directos hacia la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que se celebrará en Polonia este 2026.

