Desde el 6 hasta el 13 de septiembre, el municipio de Salinas será el epicentro del Campeonato Suramericano de Optimist 2025.

Esta es una de las citas más destacadas en la vela infantil del continente. Colombia se hace presente con una delegación de seis navegantes.

Los representantes cafeteros buscarán medir sus habilidades frente a los mejores navegantes de la región.

La delegación colombiana está conformada por Martín Flórez, Isabella Marín, Isabella Grisales, Mariantonia Cardona, Juan Barraquer y Alejandro Mejía.

Colombia asiste con sus mejores talentos de vela infantil al Campeonato Suramericano

Estos jóvenes deportistas, provenientes de las ligas de Valle, Cundinamarca y Santander, se enfrentarán a las desafiantes aguas ecuatorianas del Pacífico.

Todos ellos se encuentran entre los diez mejores del país en la categoría Optimist, según el escalafón de este año.

El equipo, liderado por el entrenador nacional Simón Gómez, viajó este viernes 5 de septiembre para iniciar una semana de alta exigencia.

En el Campeonato sudamericano, la destreza técnica, la estrategia y la resistencia serán claves para el éxito en la competencia.

