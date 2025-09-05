Colombia asiste con sus mejores talentos de vela infantil al Campeonato Suramericano

Minuto30
    Navegantes colombianos compiten en Suramericano de Optimist de vela. ¡Sigue su viaje en Salinas, Ecuador, del 6 al 13 de septiembre! Foto: cortesía Federación Colombiana de Vela
    Resumen: Del 6 al 13 de septiembre, seis de los mejores navegantes de vela infantil de Colombia, incluyendo a Martín Flórez, Isabella Marín, Isabella Grisales, Mariantonia Cardona, Juan Barraquer y Alejandro Mejía, competirán en el Campeonato Suramericano de Optimist 2025 que se llevará a cabo en Salinas, Ecuador. Liderados por el entrenador Simón Gómez, estos jóvenes deportistas de las ligas de Valle, Cundinamarca y Santander, que se encuentran entre los diez mejores del país, buscarán demostrar sus habilidades técnicas y resistencia en las desafiantes aguas del Pacífico.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Desde el 6 hasta el 13 de septiembre, el municipio de Salinas será el epicentro del Campeonato Suramericano de Optimist 2025.

    Esta es una de las citas más destacadas en la vela infantil del continente. Colombia se hace presente con una delegación de seis navegantes.

    Los representantes cafeteros buscarán medir sus habilidades frente a los mejores navegantes de la región.

    La delegación colombiana está conformada por Martín Flórez, Isabella Marín, Isabella Grisales, Mariantonia Cardona, Juan Barraquer y Alejandro Mejía.

    Estos jóvenes deportistas, provenientes de las ligas de Valle, Cundinamarca y Santander, se enfrentarán a las desafiantes aguas ecuatorianas del Pacífico.

    Todos ellos se encuentran entre los diez mejores del país en la categoría Optimist, según el escalafón de este año.

    El equipo, liderado por el entrenador nacional Simón Gómez, viajó este viernes 5 de septiembre para iniciar una semana de alta exigencia.

    En el Campeonato sudamericano, la destreza técnica, la estrategia y la resistencia serán claves para el éxito en la competencia.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

