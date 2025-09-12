Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Colombia tiene nueva heroína! Valeria Arboleda se cuelga el bronce en el Mundial de Boxeo en Liverpool

    • ¡Colombia tiene nueva heroína! Valeria Arboleda se cuelga el bronce en el Mundial de Boxeo en Liverpool

    ¡Colombia tiene nueva heroína! Valeria Arboleda se cuelga el bronce en el Mundial de Boxeo en Liverpool
    Valeria Arboleda gana bronce en el Mundial de Boxeo en Liverpool. La boxeadora colombiana es la nueva heroína. Foto: cortesía World Boxing
    Compartir:
    • ¡Colombia tiene nueva heroína! Valeria Arboleda se cuelga el bronce en el Mundial de Boxeo en Liverpool

    Resumen: La boxeadora colombiana Valeria Arboleda ganó la medalla de bronce en la categoría de los 57 kg en el Campeonato Mundial de Boxeo en Liverpool, Inglaterra. Arboleda avanzó hasta las semifinales tras una victoria por decisión unánime contra la neerlandesa Gabriella Maria Weerheim. En la semifinal, se enfrentó a la polaca Julia Szeremeta, subcampeona olímpica, y a pesar de ganar el último asalto, no logró revertir el marcador, perdiendo por decisión dividida y obteniendo así la medalla de bronce para Colombia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La boxeadora colombiana Valeria Arboleda obtuvo la medalla de bronce en la categoría de los 57 kg.

    Lo logró en el Campeonato Mundial de Boxeo, que se celebra en el M&S Bank Arena de Liverpool, Inglaterra.

    Arboleda llegó a las semifinales después de una victoria por decisión unánime contra la neerlandesa Gabriella Maria Weerheim en los cuartos de final.

    En la semifinal, Arboleda se enfrentó a la polaca Julia Szeremeta, subcampeona olímpica de París 2024.

    ¡Colombia tiene nueva heroína! Valeria Arboleda se cuelga el bronce en el Mundial de Boxeo en Liverpool

    El combate no empezó favorablemente para la colombiana, ya que en el primer asalto, cuatro de los cinco jueces votaron a favor de la europea.

    En el segundo asalto, el resultado se mantuvo. Aunque Arboleda ganó de forma unánime el tercer asalto, no logró revertir el resultado final, perdiendo por decisión dividida (2-3). Esta derrota le otorgó la medalla de bronce.

    La final de la categoría de los 57 kg se disputará el sábado 13 de septiembre entre Julia Szeremeta y Jaismine Jaismine de la India.

    Colombia participó en el certamen con cuatro boxeadoras. Además de Arboleda, Camila Camilo llegó a los cuartos de final en los 60 kg, mientras que Angie Valdés y Shirleidis Orozco cayeron en la segunda ronda de sus respectivas categorías (65 kg y 70 kg).

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¿Será este el fin de las polémicas? Árbitros colombianos en un curso intensivo de FIFA

    De infarto: la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia entra en modo «muerte súbita» con duelos de alto voltaje

    En Medellín, Samuel Gualtero, doble campeón individual en el Sudamericano de esgrima

    ¡Dayro Moreno es un grande! Le regaló su camiseta de la ‘tricolor’ al Arriero Herrera

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡6 Partidos y un sueño: El DIM activa a sus hinchas con abono para la definición

    ¡6 Partidos y un sueño: El DIM activa a sus hinchas con abono para la definición

    Revive la final de la Liga BetPlay: El DIM y Santa Fe se verán las caras en la Copa BetPlay

    Revive la final de la Liga BetPlay: El DIM y Santa Fe se verán las caras en la Copa BetPlay

    Regreso estelar: Con Ospina, Román e Hinestroza, Atlético Nacional se fortalece para el duelo del sábado

    Regreso estelar: Con Ospina, Román e Hinestroza, Atlético Nacional se fortalece para el duelo del sábado

    ¡Atención! Aplazan el partido del DIM contra Águilas Doradas en Rionegro

    ¡Atención! Aplazan el partido del DIM contra Águilas Doradas en Rionegro

    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga

    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga


    [grupos] [fixture items="7"]