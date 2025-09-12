La boxeadora colombiana Valeria Arboleda obtuvo la medalla de bronce en la categoría de los 57 kg.

Lo logró en el Campeonato Mundial de Boxeo, que se celebra en el M&S Bank Arena de Liverpool, Inglaterra.

Arboleda llegó a las semifinales después de una victoria por decisión unánime contra la neerlandesa Gabriella Maria Weerheim en los cuartos de final.

En la semifinal, Arboleda se enfrentó a la polaca Julia Szeremeta, subcampeona olímpica de París 2024.

¡Colombia tiene nueva heroína! Valeria Arboleda se cuelga el bronce en el Mundial de Boxeo en Liverpool

El combate no empezó favorablemente para la colombiana, ya que en el primer asalto, cuatro de los cinco jueces votaron a favor de la europea.

En el segundo asalto, el resultado se mantuvo. Aunque Arboleda ganó de forma unánime el tercer asalto, no logró revertir el resultado final, perdiendo por decisión dividida (2-3). Esta derrota le otorgó la medalla de bronce.

La final de la categoría de los 57 kg se disputará el sábado 13 de septiembre entre Julia Szeremeta y Jaismine Jaismine de la India.

Colombia participó en el certamen con cuatro boxeadoras. Además de Arboleda, Camila Camilo llegó a los cuartos de final en los 60 kg, mientras que Angie Valdés y Shirleidis Orozco cayeron en la segunda ronda de sus respectivas categorías (65 kg y 70 kg).

