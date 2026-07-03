¡Colombia va por Suiza! Un gol de Arias nos clasifica a octavos del Mundial

Resumen: Con la clasificación en el bolsillo y demostrando gran autoridad en la cancha, los dirigidos por Néstor Lorenzo ya tienen la mirada puesta en la siguiente fase.

Minuto30.com .- La noche de este viernes 3 de julio, la Selección Colombia aseguró su anhelado paso a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a su similar de Ghana por la mínima diferencia. El grito de victoria llegó temprano gracias a Jhon Arias, quien en el minuto 14 del primer tiempo logró batir la red rival, marcando el único y definitivo tanto que le dio la clasificación al combinado nacional.

El trámite del partido estuvo marcado por el control absoluto del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. La «Tricolor» se adueñó del mediocampo con un 62% de posesión del balón frente al 38% de los africanos, y exhibió un notable 90% de precisión en sus pases, superando el 84% de su rival. Esta superioridad táctica se reflejó claramente en el volumen de ataque: Colombia registró 20 remates totales frente a apenas 8 de Ghana, y fue el único equipo en generar peligro real, con 8 tiros directos al arco, mientras que el guardameta colombiano no recibió ni un solo remate a puerta.

La ventaja en el marcador pudo haber sido aún más amplia, pero el grito de gol se ahogó para Luis Díaz. El atacante vio cómo se le anulaba una anotación debido a un fuera de lugar. Esta fue una de las dos posiciones adelantadas que registró el equipo cafetero en todo el partido, estadística en la que Ghana se mantuvo en ceros. En cuanto a las acciones a balón parado desde el vértice, el encuentro fue reservado, dejando un saldo de tres tiros de esquina para Colombia y dos para el conjunto ghanés.

El compromiso también tuvo su cuota de fricción en la disputa por el balón, dejando un balance de 14 faltas cometidas por el seleccionado colombiano y 10 por parte de Ghana. El árbitro del encuentro tuvo que intervenir disciplinariamente, amonestando con tarjeta amarilla a dos jugadores de Colombia y a tres del equipo africano. A pesar de los choques, la defensa sudamericana se mantuvo sólida y resguardó el resultado hasta el pitazo final.

Con la clasificación en el bolsillo y demostrando gran autoridad en la cancha, los dirigidos por Néstor Lorenzo ya tienen la mirada puesta en la siguiente fase. La Selección Colombia regresará a la acción el próximo martes 7 de julio a las 3:00 p.m., cuando se enfrente a la selección de Suiza en un duelo que promete grandes emociones por los octavos de final del certamen mundialista.