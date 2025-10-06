La Selección Colombia Masculina de Mayores ya pisa suelo estadounidense para afrontar una doble fecha de partidos amistosos internacionales.

Los primeros jugadores convocados por el director técnico Néstor Lorenzo han comenzado a llegar al hotel de concentración ubicado en Plano, Texas, marcando el inicio formal de la preparación.

La expectativa crece entre la afición colombiana de cara a estos importantes encuentros que servirán como banco de pruebas y afianzamiento del proceso.

Los primeros en unirse a la concentración fueron el extremo Kevin Serna, seguido rápidamente por el arquero Kevin Mier, el talentoso mediocampista Yaser Asprilla, y los experimentados defensores Davinson Sánchez y Johan Mojica.

Adicionalmente, se confirmó la llegada de dos jugadores procedentes de la liga colombiana: David Ospina y Andrés Román.

¡Listos para el reto! Colombia inicia su concentración en Texas con Lorenzo al mando

Ambos viajaron en la mañana de hoy desde Bogotá hacia Estados Unidos después de participar con Atlético Nacional en el compromiso frente a Boyacá Chicó.

Se espera que el resto del plantel de la selección nacional complete su arribo a territorio norteamericano entre la noche de este lunes y el transcurso del martes.

Con la plantilla completa, el equipo colombiano iniciará los entrenamientos bajo la dirección de Lorenzo, ajustando detalles y estrategias para los partidos que se disputarán en esta fecha FIFA de amistosos.

Los aficionados esperan ver al equipo con buen rendimiento y nuevas caras en esta importante gira de cara al Mundial del 2026.

