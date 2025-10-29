47 jóvenes atletas colombianos se preparan para dejar en alto el nombre del país en el Campeonato Sudamericano U-20 de Atletismo, que se llevará a cabo en el Estadio Atlético de la Videna en Lima, Perú.

El certamen se desarrollará desde el próximo viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre.

Este importante evento continental no solo acogerá a atletas de 12 países suramericanos, sino que también funge como un crucial clasificatorio para el Campeonato Mundial de Atletismo U-20.

Este está programado para celebrarse en Eugene, Oregón, Estados Unidos, durante el año 2026.

La delegación colombiana asiste con una nómina exigente y llena de talento, destacándose figuras como Ruby Dayanna Segura y Camila Maturana.

Colombia con gran delegación en el Sudamericano U-20 de Atletismo en Lima

También con Deiner Guaitoto, Luna Pabón, Juan Pablo Rojas, Dylan Carrasco, Valery Arce y Gerónimo Canizales

El Estadio Atlético de la Videna, sede del campeonato, cuenta con una pista renovada que está lista para recibir a los jóvenes talentos.

Este escenario también se alista para acoger los próximos XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, demostrando su preparación para grandes eventos deportivos.

Los aficionados y familiares que deseen seguir de cerca la actuación de los colombianos podrán hacerlo, ya que el campeonato será transmitido en su totalidad a través de las redes oficiales de la Federación Peruana de Atletismo.

La cobertura estará disponible en su página de Facebook y en su canal de YouTube.

