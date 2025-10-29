Colombia con gran delegación en el Sudamericano U-20 de Atletismo en Lima

Resumen: Una delegación de 47 jóvenes atletas colombianos viajará a Lima, Perú, para competir en el Campeonato Sudamericano U-20 de Atletismo, que se realizará del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre en el Estadio Atlético de la Videna. Este evento continental no solo busca el éxito suramericano, sino que también es un clasificatorio crucial para el Campeonato Mundial de Atletismo U-20 que se celebrará en Eugene, Oregón, Estados Unidos, en 2026. La delegación colombiana es una de las más exigentes y cuenta con figuras prometedoras como Ruby Dayanna Segura, Camila Maturana, Deiner Guaitoto, y muchos más, y los aficionados podrán seguir toda la acción en vivo a través de las redes sociales de la Federación Peruana de Atletismo.
47 jóvenes atletas colombianos se preparan para dejar en alto el nombre del país en el Campeonato Sudamericano U-20 de Atletismo, que se llevará a cabo en el Estadio Atlético de la Videna en Lima, Perú.
El certamen se desarrollará desde el próximo viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre.
Este importante evento continental no solo acogerá a atletas de 12 países suramericanos, sino que también funge como un crucial clasificatorio para el Campeonato Mundial de Atletismo U-20.
Este está programado para celebrarse en Eugene, Oregón, Estados Unidos, durante el año 2026.
La delegación colombiana asiste con una nómina exigente y llena de talento, destacándose figuras como Ruby Dayanna Segura y Camila Maturana.
También con Deiner Guaitoto, Luna Pabón, Juan Pablo Rojas, Dylan Carrasco, Valery Arce y Gerónimo Canizales
El Estadio Atlético de la Videna, sede del campeonato, cuenta con una pista renovada que está lista para recibir a los jóvenes talentos.
Este escenario también se alista para acoger los próximos XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, demostrando su preparación para grandes eventos deportivos.
Los aficionados y familiares que deseen seguir de cerca la actuación de los colombianos podrán hacerlo, ya que el campeonato será transmitido en su totalidad a través de las redes oficiales de la Federación Peruana de Atletismo.
La cobertura estará disponible en su página de Facebook y en su canal de YouTube.
