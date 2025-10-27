Colombia cierra con victoria y se asegura el quinto lugar en el Sudamericano FIBA Sub-17 de Baloncesto

Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-17 de Baloncesto finalizó su participación en el Campeonato Sudamericano FIBA Sub-17 en Asunción, Paraguay, asegurando el quinto puesto al vencer a Chile 63-52 en el partido por la colocación final, disputado el domingo 26 de octubre. El equipo colombiano, que tuvo un inicio de torneo con derrotas ajustadas ante Paraguay y Venezuela, logró clasificar al cuadro de colocación tras vencer a Chile en la fase de grupos y luego se impuso contundentemente a Ecuador para acceder al partido por el quinto lugar, cerrando el certamen con un balance de crecimiento y competitividad en la región, mientras que Argentina, Venezuela y Paraguay obtuvieron los cupos para la FIBA AmeriCup Sub-18 Femenino 2026.
La Selección Colombia Femenina Sub-17 de Baloncesto culminó su participación en el Campeonato Sudamericano FIBA Sub-17.
Esta competencia se celebró en la Arena COP de Asunción, Paraguay y en ella las nuestras aseguraron la quinta posición.
El sitial de lujo lo lograron tras vencer a Chile por un marcador de 63-52 en el partido por la colocación final disputado este domingo 26 de octubre.
El equipo nacional, que compartió el Grupo B con Venezuela, Paraguay y Chile, tuvo un inicio de torneo con resultados mixtos.
Tras caer por estrechos márgenes ante Paraguay (58-65) y Venezuela (46-47), el equipo logró su primera victoria de la fase de grupos precisamente ante Chile, con un 53-48 que les permitió avanzar al cuadro de colocación del quinto al octavo lugar.
En esta fase final, las colombianas mostraron su mejor versión. El pasado sábado, obtuvieron una contundente victoria 67-38 sobre Ecuador, lo que las clasificó para el enfrentamiento por el quinto puesto.
El partido decisivo contra Chile fue dominado por Colombia desde el inicio, con parciales de 13-8, 14-4, 16-25 y 20-15, que consolidaron el marcador final de 63-52 a su favor.
El torneo concluyó con Argentina, Venezuela y Paraguay subiendo al podio y asegurando los cupos para la FIBA AmeriCup Sub-18 Femenino 2026.
Brasil se quedó con el cuarto lugar, seguido por Colombia (quinto), Chile (sexto), Ecuador (séptimo), Uruguay (octavo) y Bolivia (noveno).
Colombia se despide del Sudamericano Sub-17 con un balance positivo, demostrando crecimiento y competitividad en la región.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.