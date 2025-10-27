Minuto30
  • Colombia cierra con victoria y se asegura el quinto lugar en el Sudamericano FIBA Sub-17 de Baloncesto

    • Colombia cierra con victoria y se asegura el quinto lugar en el Sudamericano FIBA Sub-17 de Baloncesto

    Colombia cierra con victoria y se asegura el quinto lugar en el Sudamericano FIBA Sub-17 de Baloncesto
    Selección Colombia Sub-17 Baloncesto logró quinto lugar Sudamericano Femenino FIBA, demostrando crecimiento y competitividad regional en Asunción, Paraguay. Foto: cortesía FIBA
    Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-17 de Baloncesto finalizó su participación en el Campeonato Sudamericano FIBA Sub-17 en Asunción, Paraguay, asegurando el quinto puesto al vencer a Chile 63-52 en el partido por la colocación final, disputado el domingo 26 de octubre. El equipo colombiano, que tuvo un inicio de torneo con derrotas ajustadas ante Paraguay y Venezuela, logró clasificar al cuadro de colocación tras vencer a Chile en la fase de grupos y luego se impuso contundentemente a Ecuador para acceder al partido por el quinto lugar, cerrando el certamen con un balance de crecimiento y competitividad en la región, mientras que Argentina, Venezuela y Paraguay obtuvieron los cupos para la FIBA AmeriCup Sub-18 Femenino 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Femenina Sub-17 de Baloncesto culminó su participación en el Campeonato Sudamericano FIBA Sub-17.

    Esta competencia se celebró en la Arena COP de Asunción, Paraguay y en ella las nuestras aseguraron la quinta posición.

    El sitial de lujo lo lograron tras vencer a Chile por un marcador de 63-52 en el partido por la colocación final disputado este domingo 26 de octubre.

    El equipo nacional, que compartió el Grupo B con Venezuela, Paraguay y Chile, tuvo un inicio de torneo con resultados mixtos.

    Tras caer por estrechos márgenes ante Paraguay (58-65) y Venezuela (46-47), el equipo logró su primera victoria de la fase de grupos precisamente ante Chile, con un 53-48 que les permitió avanzar al cuadro de colocación del quinto al octavo lugar.

    Colombia cierra con victoria y se asegura el quinto lugar en el Sudamericano FIBA Sub-17 de Baloncesto

    En esta fase final, las colombianas mostraron su mejor versión. El pasado sábado, obtuvieron una contundente victoria 67-38 sobre Ecuador, lo que las clasificó para el enfrentamiento por el quinto puesto.

    El partido decisivo contra Chile fue dominado por Colombia desde el inicio, con parciales de 13-8, 14-4, 16-25 y 20-15, que consolidaron el marcador final de 63-52 a su favor.

    El torneo concluyó con Argentina, Venezuela y Paraguay subiendo al podio y asegurando los cupos para la FIBA AmeriCup Sub-18 Femenino 2026.

    Brasil se quedó con el cuarto lugar, seguido por Colombia (quinto), Chile (sexto), Ecuador (séptimo), Uruguay (octavo) y Bolivia (noveno).

    Colombia se despide del Sudamericano Sub-17 con un balance positivo, demostrando crecimiento y competitividad en la región.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

