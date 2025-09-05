Minuto30
  ¡Sigamos celebrando! Colombia es subcampeón del Panamericano de Béisbol Sub-15

    • ¡Sigamos celebrando! Colombia es subcampeón del Panamericano de Béisbol Sub-15

    ¡Sigamos celebrando! Colombia es subcampeón del Panamericano de Béisbol Sub-15
    Subcampeones Panamericano de Béisbol Sub-15: Colombia logra el segundo lugar en el torneo, con un gran rendimiento y un récord de 3-2. Foto: cortesía WBSC Américas
    ¡Sigamos celebrando! Colombia es subcampeón del Panamericano de Béisbol Sub-15

    Resumen: La selección colombiana de béisbol Sub-15 se llevó el segundo lugar en el VII Panamericano de Béisbol tras perder 3-15 contra Venezuela en la final. A pesar de una ventaja inicial, los errores defensivos de Colombia en la cuarta entrada permitieron a Venezuela ampliar su marcador, dejando el juego 3-14. El equipo colombiano no pudo anotar en las siguientes entradas, y Venezuela sumó una carrera más en la sexta, sellando el resultado final. Con este subcampeonato, Colombia terminó el torneo con un récord de tres victorias y dos derrotas, ambas contra Venezuela.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La selección colombiana de béisbol Sub-15 se llevó el segundo lugar en el VII Panamericano de Béisbol.

    Esto tras caer 3-15 ante Venezuela en la final del torneo disputada este jueves 4 de septiembre en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, Venezuela.

    Las primeras carreras del encuentro llegaron en la segunda entrada, con una anotación de Jorge Cordero para Colombia, que fue igualada por Israel Carpio para Venezuela.

    En la tercera entrada, Colombia sumó dos carreras más, pero Venezuela se fue adelante al anotar cuatro para un 3-5 parcial.

    En la cuarta entrada, el equipo local aprovechó los errores defensivos de Colombia para ampliar la ventaja a 3-14.

    ¡Sigamos celebrando! Colombia es subcampeón del Panamericano de Béisbol Sub-15

    La novena nacional no consiguió anotar en las dos entradas siguientes, mientras que Venezuela sumó una carrera más en la sexta para un 3-15 final.

    En el juego, Colombia tuvo seis hits, tres carreras y cometió cinco errores. El picheo nacional concedió nueve bases por bolas y 15 carreras, de las cuales 14 fueron limpias.

    El lanzador Oswaldo Cervantes cargó con la derrota al permitir cuatro hits, cinco carreras limpias y seis bases por bolas en 2.2 entradas.

    Con este resultado, Colombia finalizó el torneo en segundo lugar, con un récord de tres victorias (Brasil, Perú y Ecuador) y dos derrotas, ambas contra Venezuela.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

