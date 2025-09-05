La selección colombiana de béisbol Sub-15 se llevó el segundo lugar en el VII Panamericano de Béisbol.

Esto tras caer 3-15 ante Venezuela en la final del torneo disputada este jueves 4 de septiembre en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, Venezuela.

Las primeras carreras del encuentro llegaron en la segunda entrada, con una anotación de Jorge Cordero para Colombia, que fue igualada por Israel Carpio para Venezuela.

En la tercera entrada, Colombia sumó dos carreras más, pero Venezuela se fue adelante al anotar cuatro para un 3-5 parcial.

En la cuarta entrada, el equipo local aprovechó los errores defensivos de Colombia para ampliar la ventaja a 3-14.

¡Sigamos celebrando! Colombia es subcampeón del Panamericano de Béisbol Sub-15

La novena nacional no consiguió anotar en las dos entradas siguientes, mientras que Venezuela sumó una carrera más en la sexta para un 3-15 final.

En el juego, Colombia tuvo seis hits, tres carreras y cometió cinco errores. El picheo nacional concedió nueve bases por bolas y 15 carreras, de las cuales 14 fueron limpias.

El lanzador Oswaldo Cervantes cargó con la derrota al permitir cuatro hits, cinco carreras limpias y seis bases por bolas en 2.2 entradas.

Con este resultado, Colombia finalizó el torneo en segundo lugar, con un récord de tres victorias (Brasil, Perú y Ecuador) y dos derrotas, ambas contra Venezuela.

