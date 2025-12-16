La Selección Colombia Femenina Sub-20 se encuentra lista para su primer gran reto internacional de la temporada.

Este miércoles 17 de diciembre, a las 7:00 a. m. (hora colombiana), el equipo nacional se enfrentará en un duelo amistoso ante su similar de Argentina.

El encuentro tendrá lugar en el emblemático Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, y servirá como una prueba de fuego para medir el nivel competitivo de las jugadoras antes de los compromisos oficiales.

Para llegar en óptimas condiciones a este compromiso, el conjunto tricolor completó una intensa fase de preparación en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

Bajo la dirección del cuerpo técnico, las futbolistas cumplieron con jornadas de doble turno donde se priorizaron ajustes tácticos, estrategias de juego y un fuerte acondicionamiento físico.

Colombia Sub-20 se mide ante Argentina en Ezeiza

Este trabajo previo busca consolidar una base sólida para encarar la serie de amistosos programados en territorio argentino.

Este fogueo internacional es una pieza clave en el camino hacia el CONMEBOL Sudamericano que se disputará en Paraguay.

Al respecto, la jugadora María José Torres destacó la relevancia de estos partidos para el proceso de formación del grupo, especialmente considerando que el sorteo del certamen continental se realizará este jueves 18 de diciembre.

Con estos encuentros, Colombia busca llegar con ritmo de competencia y una identidad de juego clara para buscar la clasificación al mundial de la categoría.

