La Selección Colombia Sub-20 intensifica su preparación en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Fútbol Femenino (CARFEM) en Asunción, a escasos diez días de su debut en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025.

El equipo, dirigido por César Torres, tiene un compromiso previo importante: un amistoso contra México programado para el próximo martes 23 de septiembre.

La jornada de entrenamiento de este viernes 19 de septiembre se dividió en dos segmentos principales.

Por la mañana, bajo la supervisión del preparador físico Christian Juliao, los jugadores completaron un circuito de fortalecimiento en el gimnasio.

En la tarde, el cuerpo técnico puso el foco en lo táctico. El grupo se separó en líneas de ataque y defensa para trabajar en movimientos específicos y patrones, tanto en línea como en bloque.

Colombia Sub-20 ajusta detalles tácticos en con la mira en el Mundial

La sesión vespertina culminó con una práctica de fútbol analítico de 11 contra 11, permitiendo al estratega César Torres realizar correcciones y afinar la idea de juego que busca implementar en su selección.

Emilio Aristizábal y Royner Benítez conversaron con el canal oficial de la Federación Colombiana de Fútbol sobre el ambiente y la preparación. Aristizábal destacó la sintonía del equipo con el plan de juego

«Las sensaciones son muy buenas, nos hemos preparado bien. Estamos bien mental, físicamente y tácticamente; cada vez estamos más acoplados a la idea de la Selección.”

Asimismo, agregó que «en este partido contra Paraguay ratificamos que estamos preparados de la mejor manera y concentrados para enfrentar el primer partido contra Arabia».

El equipo colombiano debutará en la cita orbital enfrentando a Arabia Saudita el lunes 29 de septiembre.

