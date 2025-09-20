Minuto30
    Colombia Sub-20 ajusta detalles tácticos en con la mira en el Mundial
    Colombia Sub-20 se prepara intensamente con Torres para el Mundial Chile 2025, ajustando tácticas y enfrentando a México. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Sub-20 está finalizando su preparación en Asunción para el Mundial Sub-20 de Chile 2025, cuyo debut está programado para el lunes 29 de septiembre contra Arabia Saudita. Bajo la dirección de César Torres, los entrenamientos se han centrado en el fortalecimiento físico por las mañanas y en la táctica por las tardes, incluyendo trabajo por líneas y prácticas de fútbol 11 contra 11 para afinar el plan de juego. Además, el equipo tendrá un importante amistoso contra México el martes 23 de septiembre para terminar de cohesionar el grupo y la estrategia, según lo manifestado por jugadores como Emilio Aristizábal, quienes aseguran que el equipo está mental, física y tácticamente acoplado a la idea de la selección.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Sub-20 intensifica su preparación en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Fútbol Femenino (CARFEM) en Asunción, a escasos diez días de su debut en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025.

    El equipo, dirigido por César Torres, tiene un compromiso previo importante: un amistoso contra México programado para el próximo martes 23 de septiembre.

    La jornada de entrenamiento de este viernes 19 de septiembre se dividió en dos segmentos principales.

    Por la mañana, bajo la supervisión del preparador físico Christian Juliao, los jugadores completaron un circuito de fortalecimiento en el gimnasio.

    En la tarde, el cuerpo técnico puso el foco en lo táctico. El grupo se separó en líneas de ataque y defensa para trabajar en movimientos específicos y patrones, tanto en línea como en bloque.

    La sesión vespertina culminó con una práctica de fútbol analítico de 11 contra 11, permitiendo al estratega César Torres realizar correcciones y afinar la idea de juego que busca implementar en su selección.

    Emilio Aristizábal y Royner Benítez conversaron con el canal oficial de la Federación Colombiana de Fútbol sobre el ambiente y la preparación. Aristizábal destacó la sintonía del equipo con el plan de juego

    «Las sensaciones son muy buenas, nos hemos preparado bien. Estamos bien mental, físicamente y tácticamente; cada vez estamos más acoplados a la idea de la Selección.”

    Asimismo, agregó que «en este partido contra Paraguay ratificamos que estamos preparados de la mejor manera y concentrados para enfrentar el primer partido contra Arabia».

    El equipo colombiano debutará en la cita orbital enfrentando a Arabia Saudita el lunes 29 de septiembre.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

