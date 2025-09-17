La Selección Colombia Masculina Sub-20, bajo la dirección técnica de César Torres, continúa intensificando su fase de preparación con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025.

El equipo nacional busca afinar detalles tácticos y consolidar el grupo en una gira de alto nivel.

Estos encuentros amistosos son cruciales para que el cuerpo técnico evalúe el rendimiento individual y colectivo de los jóvenes talentos.

Tras los trabajos se busca definir la nómina final que competirá en el certamen juvenil más importante del mundo.

El primer gran examen de esta etapa de fogueo se llevará a cabo hoy, miércoles 17 de septiembre, cuando la ‘Tricolor’ se mida a su similar de Paraguay.

¡Hoy juega Colombia! La Sub-20 inicia amistosos en Paraguay

El compromiso ante la «Albirroja» está programado para iniciar a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y tendrá como escenario la Sede Deportiva Carfem, ubicada en Ypané, Paraguay.

Este partido representa una oportunidad invaluable para medir fuerzas contra un rival tradicionalmente fuerte en las categorías juveniles.

Sin embargo, para mantener el foco en el trabajo táctico y la concentración de los jugadores, la Federación Colombiana de Fútbol ha confirmado que el encuentro se disputará a puerta cerrada.

Esta decisión busca garantizar la privacidad de los entrenamientos y permitir que los cuerpos técnicos de ambas selecciones realicen los ajustes necesarios sin la presión externa.

