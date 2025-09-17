¡Hoy juega Colombia! La Sub-20 inicia amistosos en Paraguay

Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-20, dirigida por César Torres, está intensificando su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025 mediante una gira de fogueo internacional, clave para consolidar la táctica, evaluar el rendimiento y definir la nómina final. El primer encuentro crucial de esta etapa será hoy, miércoles 17 de septiembre, a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) contra la selección de Paraguay en la Sede Deportiva Carfem de Ypané. Este partido, que busca medir fuerzas contra un tradicional rival juvenil, se disputará a puerta cerrada para mantener la privacidad y la concentración de los jugadores, permitiendo a los cuerpos técnicos realizar los ajustes tácticos necesarios.
La Selección Colombia Masculina Sub-20, bajo la dirección técnica de César Torres, continúa intensificando su fase de preparación con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025.
El equipo nacional busca afinar detalles tácticos y consolidar el grupo en una gira de alto nivel.
Estos encuentros amistosos son cruciales para que el cuerpo técnico evalúe el rendimiento individual y colectivo de los jóvenes talentos.
Tras los trabajos se busca definir la nómina final que competirá en el certamen juvenil más importante del mundo.
El primer gran examen de esta etapa de fogueo se llevará a cabo hoy, miércoles 17 de septiembre, cuando la ‘Tricolor’ se mida a su similar de Paraguay.
El compromiso ante la «Albirroja» está programado para iniciar a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y tendrá como escenario la Sede Deportiva Carfem, ubicada en Ypané, Paraguay.
Este partido representa una oportunidad invaluable para medir fuerzas contra un rival tradicionalmente fuerte en las categorías juveniles.
Sin embargo, para mantener el foco en el trabajo táctico y la concentración de los jugadores, la Federación Colombiana de Fútbol ha confirmado que el encuentro se disputará a puerta cerrada.
Esta decisión busca garantizar la privacidad de los entrenamientos y permitir que los cuerpos técnicos de ambas selecciones realicen los ajustes necesarios sin la presión externa.
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.