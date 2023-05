La Selección Colombia Sub-20 ya está en Argentina: lista para el Mundial

in

La Selección Colombia Sub-20 que viene realizando trabajos de cara al Mundial desde hace una semana, llegó este miércoles a Argentina para alistar la que será su participación en la cita orbital.

El estratega Héctor Cárdenas viajó junto a su cuerpo técnico y sus 21 jugadores convocados con el interés de realizar una buena presentación y dejar el nombre de Colombia lo más arriba posible. Cabe mencionar que Yaser Asprilla fue el último en integrarse al grupo de viajeros.

“¡Hola Argentina, ya estamos aquí! Nuestra Selección Colombia Sub 20 ya está en el país sede de la Copa Mundial de la FIFA”, escribió la Federación Colombiana de Fútbol en su cuenta de Twitter. En las fotos se observa la alegría y la ilusión con la que estos jóvenes enfrentarán este nuevo reto.

¡ , ́! Nuestra Selección Colombia Sub 20 ya está en en el país sede de la Copa Mundial de la FIFA.#TodosSomosColombia pic.twitter.com/bKb6LXjZrD — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 11, 2023

Partidos de Colombia

Domingo 21 de mayo: Israel vs. Colombia – 1:00 p.m.

Miércoles 24 de mayo: Japón vs. Colombia – 4:00 p.m.

Sábado 27 de mayo: Colombia vs. Senegal – 4:00 p.m.

Más noticias de Deportes