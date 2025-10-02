La Selección Colombia Masculina Sub-20 se prepara para afrontar una jornada crucial en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025.

El equipo, bajo la dirección técnica de César Torres, disputará hoy miércoles, 8 de octubre, su encuentro de octavos de final.

El rival a vencer será Sudáfrica, en un partido programado para las 2:30 p.m. en el Estadio Fiscal de Talca, Chile, con el objetivo claro de avanzar a la siguiente ronda del certamen global.

El conjunto colombiano llega a esta instancia después de una sólida actuación en la fase de grupos.

¡Hoy juega la tricolor! Colombia Sub-20 se lanza a la batalla por los cuartos de final en Chile 2025

Logró asegurar el primer lugar del Grupo F con un total de cinco puntos, producto de una campaña que incluyó una victoria y dos empates.

Este rendimiento inicial le permitió superar a sus contendientes y posicionarse como uno de los favoritos de su zona.

La defensa ha sido un punto fuerte para el equipo de Torres, que cerró la fase de grupos con un balance de dos goles a favor y solamente uno en contra, demostrando solidez y efectividad.

Hoy, la Selección Colombia Sub-20 saldrá a la cancha buscando un triunfo que lo instale entre los ocho mejores equipos del mundo en esta edición de la Copa Mundial.

