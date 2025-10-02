Minuto30
    Colombia Sub-20 busca hoy cuartos de final en el Mundial Chile 2025 contra Sudáfrica; lideró su grupo con defensa sólida. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-20, dirigida por César Torres, se enfrenta hoy, miércoles 8 de octubre, a Sudáfrica en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025. El partido se jugará a las 2:30 p.m. en el Estadio Fiscal de Talca. Colombia llega a esta fase con una sólida defensa, tras haber clasificado como primero del Grupo F con una victoria y dos empates (cinco puntos), y tiene el claro objetivo de conseguir un triunfo que lo clasifique a los cuartos de final del certamen.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Masculina Sub-20 se prepara para afrontar una jornada crucial en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025.

    El equipo, bajo la dirección técnica de César Torres, disputará hoy miércoles, 8 de octubre, su encuentro de octavos de final.

    El rival a vencer será Sudáfrica, en un partido programado para las 2:30 p.m. en el Estadio Fiscal de Talca, Chile, con el objetivo claro de avanzar a la siguiente ronda del certamen global.

    El conjunto colombiano llega a esta instancia después de una sólida actuación en la fase de grupos.

    ¡Hoy juega la tricolor! Colombia Sub-20 se lanza a la batalla por los cuartos de final en Chile 2025

    Logró asegurar el primer lugar del Grupo F con un total de cinco puntos, producto de una campaña que incluyó una victoria y dos empates.

    Este rendimiento inicial le permitió superar a sus contendientes y posicionarse como uno de los favoritos de su zona.

    La defensa ha sido un punto fuerte para el equipo de Torres, que cerró la fase de grupos con un balance de dos goles a favor y solamente uno en contra, demostrando solidez y efectividad.

    Hoy, la Selección Colombia Sub-20 saldrá a la cancha buscando un triunfo que lo instale entre los ocho mejores equipos del mundo en esta edición de la Copa Mundial.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

