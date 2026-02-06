La Selección Colombia Sub-17 enfrentará a Brasil en dos amistosos en Barranquilla como preparación clave para el próximo torneo Sudamericano. Foto: FCF

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-17 disputará dos partidos amistosos frente a Brasil en la Sede Deportiva de la FCF en Barranquilla, programados para el 24 y 27 de febrero. Estos encuentros representan una fase crucial de preparación para el próximo Sudamericano de la categoría, permitiéndole al cuerpo técnico evaluar el rendimiento del equipo y ajustar detalles tácticos ante un rival de alto nivel. Con esta serie internacional, el conjunto nacional busca consolidar su esquema de juego y llegar en condiciones óptimas al torneo continental.

Colombia Sub-17 se medirá ante Brasil en doble amistoso de preparación en Barranquilla

La Selección Colombia Masculina Sub-17 continúa fortaleciendo su camino de preparación con miras al próximo CONMEBOL Sudamericano de la categoría.

En esta ocasión, el combinado nacional medirá sus fuerzas ante su similar de Brasil en una serie de dos partidos amistosos que servirán como una plataforma crucial para evaluar el rendimiento colectivo y el nivel individual de los convocados bajo un entorno de alta competencia.

Ambos compromisos internacionales tendrán como escenario la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad de Barranquilla.

Esta sede recibirá a las futuras promesas del fútbol sudamericano en jornadas que prometen intensidad técnica, permitiendo al cuerpo técnico tricolor ajustar detalles tácticos frente a uno de los rivales más exigentes del continente.

Colombia Sub-17 se medirá ante Brasil en doble amistoso de preparación en Barranquilla

El primer encuentro de esta serie amistosa se llevará a cabo el martes 24 de febrero a partir de las 18:00 horas.

Este duelo inicial marcará el termómetro de la preparación cafetera, brindando la oportunidad de consolidar el esquema de juego en casa y ante un rival que históricamente exige la máxima concentración defensiva y eficiencia en el ataque.

La doble fecha de preparación concluirá el viernes 27 de febrero, cuando ambas selecciones se vuelvan a enfrentar en el mismo recinto deportivo a las 17:00 horas.

Con estos dos enfrentamientos, la Selección Colombia Sub-17 busca llegar en óptimas condiciones físicas y mentales al torneo continental, reafirmando su compromiso con el desarrollo de las categorías juveniles del país.

Más noticias de Deporte