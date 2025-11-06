Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Colombia Sub-17 lista para la segunda jornada del Mundial: Enfrenta a El Salvador en Catar

    • Colombia Sub-17 lista para la segunda jornada del Mundial: Enfrenta a El Salvador en Catar

    Colombia Sub-17 lista para la segunda jornada del Mundial: Enfrenta a El Salvador en Catar
    Colombia Sub-17 lista para enfrentar a El Salvador en Catar por el Mundial, tras analizar el empate contra Alemania. Foto: FCF
    Compartir:
    • Colombia Sub-17 lista para la segunda jornada del Mundial: Enfrenta a El Salvador en Catar

    Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-17 se alista para su segundo partido de la Copa Mundial en Doha, Catar, donde se enfrentará a El Salvador este viernes 7 de noviembre a las 3:30 p.m. (hora local). Bajo la dirección de Fredy Hurtado, el equipo completó su entrenamiento en el campo de Al-Thumama, que incluyó activación neuromuscular y la implementación del plan de juego específico, con los 21 jugadores en plena disposición. Además, el entrenador Hurtado y los jugadores Matías Lozano y Camilo Amú atendieron a los medios para discutir el análisis del empate previo contra Alemania y el estado del equipo de cara al próximo rival.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Masculina Sub-17 se prepara para disputar su segundo encuentro en la Copa Mundial.

    Esta vez, enfrentando a El Salvador este viernes 7 de noviembre en Doha, Catar. El partido está programado para las 3:30 de la tarde (hora local).

    El equipo, dirigido por Fredy Hurtado, completó su jornada de entrenamiento de 2:30 p.m. a 4:00 p.m. en el campo de Al-Thumama.

    La sesión de práctica incluyó una fase recreativa, activación neuromuscular y concluyó con la implementación del plan específico de juego.

    Colombia Sub-17 lista para la segunda jornada del Mundial: Enfrenta a El Salvador en Catar

    El cuerpo técnico cuenta con los 21 jugadores en completa disposición para afrontar esta segunda fecha del campeonato mundial.

    Previo al entrenamiento, el estratega Fredy Hurtado, junto a los jugadores Matías Lozano y Camilo Amú, atendieron a los medios de comunicación.

    Hurtado se refirió al análisis del empate ante Alemania en la primera jornada y a la evaluación del próximo rival, mientras que los jugadores compartieron detalles sobre el estado físico y anímico del grupo.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Caimanes del Llano asume el liderato de la Liga Profesional de Baloncesto 2025-II

    América se juega el futuro en la Liga contra Boyacá Chicó

    MinTrabajo inicia investigación sancionatoria contra Deportivo Pereira por desacato a suspensión de actividades

    A Egan se le ‘trastearon’ la bici con la que ganó el Tour de Francia

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¿El DIM ya ganó? Con los problemas que tiene el Pereira, los tres puntos para el ‘Poderoso’ parecen seguros

    ¿El DIM ya ganó? Con los problemas que tiene el Pereira, los tres puntos para el ‘Poderoso’ parecen seguros

    El DIM asegura a su promesa Gerónimo Mancilla hasta 2029

    El DIM asegura a su promesa Gerónimo Mancilla hasta 2029

    ¡Huele a final paisa! El DIM venció a Envigado 1-0

    ¡Huele a final paisa! El DIM venció a Envigado 1-0

    ¡Por la final paisa! Titulares del DIM para enfrentar a Envigado en la semifinal de la Copa

    ¡Por la final paisa! Titulares del DIM para enfrentar a Envigado en la semifinal de la Copa

    ¡Con gol olímpico de Rengifo! Atlético Nacional aplasta a América en el Atanasio

    ¡Con gol olímpico de Rengifo! Atlético Nacional aplasta a América en el Atanasio


    [grupos] [fixture items="7"]