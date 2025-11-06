Colombia Sub-17 lista para la segunda jornada del Mundial: Enfrenta a El Salvador en Catar

Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-17 se alista para su segundo partido de la Copa Mundial en Doha, Catar, donde se enfrentará a El Salvador este viernes 7 de noviembre a las 3:30 p.m. (hora local). Bajo la dirección de Fredy Hurtado, el equipo completó su entrenamiento en el campo de Al-Thumama, que incluyó activación neuromuscular y la implementación del plan de juego específico, con los 21 jugadores en plena disposición. Además, el entrenador Hurtado y los jugadores Matías Lozano y Camilo Amú atendieron a los medios para discutir el análisis del empate previo contra Alemania y el estado del equipo de cara al próximo rival.
La Selección Colombia Masculina Sub-17 se prepara para disputar su segundo encuentro en la Copa Mundial.
Esta vez, enfrentando a El Salvador este viernes 7 de noviembre en Doha, Catar. El partido está programado para las 3:30 de la tarde (hora local).
El equipo, dirigido por Fredy Hurtado, completó su jornada de entrenamiento de 2:30 p.m. a 4:00 p.m. en el campo de Al-Thumama.
La sesión de práctica incluyó una fase recreativa, activación neuromuscular y concluyó con la implementación del plan específico de juego.
El cuerpo técnico cuenta con los 21 jugadores en completa disposición para afrontar esta segunda fecha del campeonato mundial.
Previo al entrenamiento, el estratega Fredy Hurtado, junto a los jugadores Matías Lozano y Camilo Amú, atendieron a los medios de comunicación.
Hurtado se refirió al análisis del empate ante Alemania en la primera jornada y a la evaluación del próximo rival, mientras que los jugadores compartieron detalles sobre el estado físico y anímico del grupo.
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.