Colombia Sub-17 lista para la segunda jornada del Mundial: Enfrenta a El Salvador en Catar

Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-17 se alista para su segundo partido de la Copa Mundial en Doha, Catar, donde se enfrentará a El Salvador este viernes 7 de noviembre a las 3:30 p.m. (hora local). Bajo la dirección de Fredy Hurtado, el equipo completó su entrenamiento en el campo de Al-Thumama, que incluyó activación neuromuscular y la implementación del plan de juego específico, con los 21 jugadores en plena disposición. Además, el entrenador Hurtado y los jugadores Matías Lozano y Camilo Amú atendieron a los medios para discutir el análisis del empate previo contra Alemania y el estado del equipo de cara al próximo rival.