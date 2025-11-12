Minuto30
    ¡A octavos! Colombia Sub-17 se enfrentará a Francia en duelo de infarto en Catar 2025
    Colombia Sub-17 enfrenta a Francia en un emocionante dieciseisavos del Mundial Catar 2025 este viernes 14 de noviembre. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-17 se enfrentará a Francia en un emocionante duelo por los Dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, buscando avanzar a los Octavos. El partido se jugará el próximo viernes 14 de noviembre a las 8:30 a.m. en la Aspire Zone de Rayán. Colombia llega a esta fase como segunda del Grupo G, invicta con cinco puntos (una victoria y dos empates) y una sólida defensa, mientras que Francia, considerada poderosa, se clasificó como líder de su grupo con cuatro puntos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Masculina Sub-17 ya conoce el obstáculo que deberá superar para avanzar a los Octavos de Final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

    El combinado nacional se enfrentará a la siempre poderosa Francia en un emocionante duelo por los Dieciseisavos de final.

    El partido se disputará el próximo viernes 14 de noviembre en la Aspire Zone de Rayán, a las 8:30 de la mañana.

    Los dirigidos por el técnico Fredy Hurtado llegan a esta decisiva instancia con el envión de una sólida primera fase.

    Colombia terminó en la segunda posición del Grupo G tras acumular cinco puntos, producto de una victoria y dos empates.

    Su desempeño defensivo fue notable, con un balance de tres goles a favor y solo uno en contra.

    Por su parte, el equipo francés se clasificó como el líder de su grupo, sumando cuatro puntos en una fase inicial más ajustada (una victoria, un empate y una derrota).

    En sus tres encuentros, la selección europea mostró efectividad, anotando dos goles y recibiendo uno.

    El enfrentamiento entre Colombia y Francia promete ser un choque de alto calibre, donde solo uno continuará su sueño mundialista en Catar.

