    ¡Adiós al sueño! Colombia Sub-17 Femenina, goleada y eliminada del Mundial por Japón
    La Selección Colombia Femenina Sub-17 fue eliminada del Mundial tras goleada 4-0 ante Japón, reconociendo superioridad asiática. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-17 fue eliminada del Mundial de la categoría tras ser goleada 4-0 por Japón, un equipo que demostró una gran velocidad, precisión y alta presión a lo largo del encuentro. El partido se puso difícil para las dirigidas por Carlos Paniagua desde temprano con el gol de Ua Ohno al minuto 10, y el dominio ofensivo japonés continuó con los tantos de Noa Fukushima (22', 56') y Noa Nakamura (45'), dejando un marcador de 3-0 al descanso y un resultado final de 4-0 que puso fin al sueño mundialista de la 'Tricolor' Sub-17.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Femenina Sub-17 se despidió del Mundial de la categoría tras sufrir una dolorosa goleada de 4-0 ante un imparable equipo de Japón.

    El conjunto dirigido por Carlos Paniagua no pudo contener la velocidad, precisión y alta presión de las jugadoras asiáticas, que dominaron el encuentro de principio a fin.

    El partido se puso cuesta arriba para la Tricolor desde los primeros minutos. Apenas a los 10 minutos, Ua Ohno se encargó de abrir el marcador, sembrando la incertidumbre en la defensa colombiana.

    La intensa y organizada presión alta de las japonesas desestabilizó por completo al combinado nacional, impidiendo una reacción efectiva.

    El vendaval ofensivo nipón no se detuvo. En el minuto 22, Noa Fukushima amplió la ventaja para poner el 2-0 en el marcador.

    La situación se hizo aún más crítica justo antes del descanso, cuando Noa Nakamura logró el tercer tanto, dejando un desalentador 3-0 al finalizar la primera mitad.

    Para el complemento, las esperanzas de una remontada se disiparon rápidamente. Al minuto 56, Noa Fukushima, una de las figuras destacadas del encuentro por su gran actuación, selló su doblete personal y el cuarto y definitivo gol para Japón.

    Con este resultado, Colombia Sub-17 Femenina dice adiós al sueño mundialista, reconociendo la superioridad de un equipo japonés que demostró ser una maquinaria ofensiva muy difícil de frenar.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

