La Selección Colombia Femenina Sub-17 se despidió del Mundial de la categoría tras sufrir una dolorosa goleada de 4-0 ante un imparable equipo de Japón.

El conjunto dirigido por Carlos Paniagua no pudo contener la velocidad, precisión y alta presión de las jugadoras asiáticas, que dominaron el encuentro de principio a fin.

El partido se puso cuesta arriba para la Tricolor desde los primeros minutos. Apenas a los 10 minutos, Ua Ohno se encargó de abrir el marcador, sembrando la incertidumbre en la defensa colombiana.

La intensa y organizada presión alta de las japonesas desestabilizó por completo al combinado nacional, impidiendo una reacción efectiva.

¡Adiós al sueño! Colombia Sub-17 Femenina, goleada y eliminada del Mundial por Japón

El vendaval ofensivo nipón no se detuvo. En el minuto 22, Noa Fukushima amplió la ventaja para poner el 2-0 en el marcador.

La situación se hizo aún más crítica justo antes del descanso, cuando Noa Nakamura logró el tercer tanto, dejando un desalentador 3-0 al finalizar la primera mitad.

Para el complemento, las esperanzas de una remontada se disiparon rápidamente. Al minuto 56, Noa Fukushima, una de las figuras destacadas del encuentro por su gran actuación, selló su doblete personal y el cuarto y definitivo gol para Japón.

Con este resultado, Colombia Sub-17 Femenina dice adiós al sueño mundialista, reconociendo la superioridad de un equipo japonés que demostró ser una maquinaria ofensiva muy difícil de frenar.

