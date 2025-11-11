La Selección Colombia Masculina Sub-17 ha asegurado su lugar en la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA, logrando un hito importante para el fútbol juvenil del país.

Tras una reñida fase de grupos, el conjunto nacional certificó su clasificación a los dieciseisavos de final, finalizando como segundo del Grupo G.

la ‘tricolor’ igualó en puntos al líder, Alemania, y demostró un rendimiento sólido y competitivo.

El equipo, bajo la dirección del profesor Fredy Hurtado, cerró la fase inicial con un balance de dos empates y una contundente victoria de 2-0 frente a Corea del Norte.

Este triunfo final no solo selló su pase a la ronda eliminatoria, sino que también dejó un balance positivo en el desempeño colectivo de los 21 jugadores del plantel.

Estos han mantenido vivas las aspiraciones de seguir avanzando en la prestigiosa competencia mundialista.

Con la clasificación ya en el bolsillo, la expectativa se centra ahora en el próximo rival de Colombia.

El sistema de emparejamientos para los dieciseisavos de final es complejo y está determinado por el rendimiento general de los 32 clasificados tras la fase de grupos, siguiendo un ranking establecido por la FIFA.

El cruce específico para Colombia, que clasifica como segundo de grupo, se definirá al conocer su posición en ese ranking frente a otros segundos o terceros clasificados.

Foto: FCF Foto: FCF

¡Histórico! Colombia Sub-17 avanza a los dieciseisavos de final del Mundial

La FIFA ha establecido un esquema de enfrentamientos que busca emparejar a los mejores ganadores de grupo con los mejores terceros, y a los siguientes ganadores con segundos de grupo.

Finalmente, a los segundos de grupo entre sí, siempre respetando la premisa de que selecciones que compartieron grupo no podrán enfrentarse en esta etapa.

El cruce para Colombia (1.er segundo del ranking vs 8.º segundo, o similar) se ajustará para cumplir esta normativa si fuera necesario.

La Selección Colombia Sub-17 aguarda ahora el resultado de la definición de cruces con gran entusiasmo.

La plantilla mantiene su entrega, talento y compromiso intactos, lista para afrontar la fase de eliminación directa y continuar escribiendo páginas gloriosas en su camino por la Copa Mundial de la FIFA. La nación entera acompaña con expectativa los siguientes pasos de estos jóvenes talentos.

