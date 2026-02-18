La Selección Colombia Femenina Sub-17 optimiza su rendimiento con análisis táctico y recuperación física avanzada antes de enfrentar a Brasil. Foto: FCF

Colombia Sub-17 calibra su estrategia y ajusta cargas para el duelo ante Brasil

La Selección Colombia Femenina Sub-17 avanzó este martes en su plan de preparación en territorio paraguayo, centrando todos sus esfuerzos en el próximo compromiso ante Brasil.

La jornada se estructuró bajo un estricto criterio de optimización del rendimiento, iniciando con una sesión conjunta de análisis de video durante la mañana.

En este espacio, el cuerpo técnico profundizó en el estudio estratégico del rival y en el ajuste de los movimientos colectivos necesarios para encarar el siguiente reto del torneo.

En horas de la tarde, el cuerpo técnico decidió dividir al grupo para realizar trabajos diferenciados según el desgaste físico acumulado en el último encuentro frente a Ecuador.

Las futbolistas que sumaron menos de 75 minutos de juego se trasladaron al Parque Guasú Metropolitano, donde cumplieron con una práctica intensiva.

Esta incluyó ejercicios de activación, rondos de posesión y bloques de finalización táctica, cerrando la actividad con una dinámica de fútbol en espacio reducido.

Por el contrario, las jugadoras que tuvieron mayor tiempo de competencia se quedaron en las instalaciones del hotel para cumplir con una sesión regenerativa integral.

Este protocolo de recuperación incluyó el uso de herramientas como el foam roller, trote controlado en banda y un circuito preventivo especializado.

Para asegurar una óptima restauración muscular, las deportistas finalizaron la jornada con sesiones de presoterapia, garantizando así que el equipo llegue en las mejores condiciones físicas al duelo contra el conjunto brasileño.

