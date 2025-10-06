Colombia Sub-15 cierra la Conmebol Liga Evolución 2025 con victoria ante Paraguay

La Selección Colombia Masculina Sub-15 puso el broche de oro a su participación en la CONMEBOL Liga Evolución 2025 al conseguir un importante triunfo por la mínima diferencia ante su similar de Paraguay.

El encuentro se llevó a cabo este lunes 6 de octubre en la Sede Deportiva CARDIF de Luque.

El conjunto dirigido por Deivy Mejía se impuso 1-0 gracias a la anotación de A. Franco al minuto 41.

Este gol fue suficiente para sellar una actuación positiva en el cierre del certamen, destacando el espíritu de lucha del equipo.

Con este resultado en la jornada final, Colombia se aseguró la quinta posición en la tabla general de la competencia.

El desempeño de los jóvenes talentos colombianos evidencia un proceso en crecimiento y deja buenas sensaciones para el futuro.

El equipo formó con Nicolás Valencia (A); Juan Quevedo, Jhojan Rentería, Jeymar Cuesta y Weinar Martínez.

Igualmente, fueron inicialistas Samir Marmolejo, Juan Cabrera (C), Jordan Arboleda; Cristian Arboleda, Carlos Bacca y Stick Viveros.

