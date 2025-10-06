Minuto30
    Colombia Sub-15 cierra la Conmebol Liga Evolución 2025 con victoria ante Paraguay
    Colombia Sub-15 ganó 1-0 a Paraguay, asegurando el quinto lugar en la CONMEBOL Liga Evolución 2025 con gol de A. Franco. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-15 finalizó su participación en la CONMEBOL Liga Evolución 2025 con una nota alta, al vencer a Paraguay por 1-0 en la Sede Deportiva CARDIF de Luque. El único gol del encuentro fue anotado por A. Franco al minuto 41, asegurando el triunfo para el equipo dirigido por Deivy Mejía y sellando la quinta posición en la tabla general del torneo, lo que destaca un proceso de crecimiento y deja buenas perspectivas para el futuro de estos jóvenes talentos.

    La Selección Colombia Masculina Sub-15 puso el broche de oro a su participación en la CONMEBOL Liga Evolución 2025 al conseguir un importante triunfo por la mínima diferencia ante su similar de Paraguay.

    El encuentro se llevó a cabo este lunes 6 de octubre en la Sede Deportiva CARDIF de Luque.

    El conjunto dirigido por Deivy Mejía se impuso 1-0 gracias a la anotación de A. Franco al minuto 41.

    Este gol fue suficiente para sellar una actuación positiva en el cierre del certamen, destacando el espíritu de lucha del equipo.

    Con este resultado en la jornada final, Colombia se aseguró la quinta posición en la tabla general de la competencia.

    El desempeño de los jóvenes talentos colombianos evidencia un proceso en crecimiento y deja buenas sensaciones para el futuro.

    El equipo formó con Nicolás Valencia (A); Juan Quevedo, Jhojan Rentería, Jeymar Cuesta y Weinar Martínez.

    Igualmente, fueron inicialistas Samir Marmolejo, Juan Cabrera (C), Jordan Arboleda; Cristian Arboleda, Carlos Bacca y Stick Viveros.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

