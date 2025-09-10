¡Colombia, potencia mundial! La Selección de Patinaje ya está en China para hacer historia

Resumen: El equipo colombiano de patinaje de velocidad, compuesto por 32 atletas, ya se encuentra en Beidaihe, China, para competir en el Campeonato Mundial que se realizará del 13 al 21 de septiembre. La delegación, que incluye 15 patinadores debutantes y atletas de las ligas de Bogotá, Valle del Cauca y Santander, finalizó una preparación de dos meses en Antioquia. El equipo cuenta con figuras destacadas como Gabriela Rueda, Kollin Castro, Juan Jacobo Mantilla y María Fernanda Timms, quienes llegan al mundial con importantes triunfos recientes en los Juegos Mundiales de Chengdú y los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. El cuerpo técnico está liderado por Elías del Valle e Iván Vargas.
El equipo colombiano de patinaje de velocidad, conformado por 32 atletas, se encuentra en Beidaihe, China, para participar en el Campeonato Mundial de la disciplina, que se llevará a cabo del 13 al 21 de septiembre.
La preparación de la delegación nacional duró dos meses y se realizó en el patinódromo de Guarne, Antioquia. Del total de patinadores, 15 debutarán en un mundial, mientras que 16 son juveniles y 16 son mayores.
Las ligas con más representantes en el equipo son Bogotá (11), Valle del Cauca (7) y Santander (6).
Algunos de los deportistas llegan al mundial con importantes resultados recientes. Gabriela Rueda sobresale como la atleta más laureada de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, donde ganó cinco medallas: tres de oro y dos de plata.
Juan Jacobo Mantilla y María Fernanda Timms también se destacaron en estas justas, logrando el oro en los 15.000 y 10.000 metros eliminación, y en la Vuelta al circuito y velocidad 1.000 metros, respectivamente.
Por otro lado, en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Kollin Castro fue la patinadora más destacada, obteniendo tres oros. Santiago Vásquez y Yicel Camila Giraldo consiguieron dos medallas de oro cada uno en este mismo evento.
El cuerpo técnico que acompaña a la selección está integrado por Elías del Valle, Iván Vargas, Anwar Cárdenas y Juan Carlos Baena, junto a la fisioterapeuta Verónica Bahamón.
Actualmente, los patinadores están realizando sus últimos entrenamientos en Beidaihe antes de su debut en la competencia.
Gisell Alejandra Caicedo Arango – Valle del Cauca
María Ángela Maldonado Rodríguez – Bolívar
Manuela Saldarriaga Berdugo – Bogotá
Dairy Charith Londoño Cárdenas – Valle del Cauca
Mariana Imitola Vásquez – Bogotá
Manuela Rodríguez Torres – Bogotá
Angie Katherin Loaiza Pacheco – Bogotá
Sara Sofía Portela Lerma – Valle del Cauca
Jairo Efrén Mateus Melo – Meta
Héctor José Bayona Fonseca – Santander
Wilmar de Jesús Charris Ariza – Atlántico
Wilcar Andrés Aguilar Rivera – Cesar
Janier Stevan Camacho Coral – Bogotá
Julián Felipe Pinilla Pulgarín – Bogotá
Rommel Martín Velásquez Herrera – Bogotá
Diego Alejandro Molina Diaz – Bogotá
Geiny Carmela Pájaro Guzmán – Bolívar
Kollin Andrea Castro Mosquera – Valle del Cauca
María Fernanda Timms Ariza – Bolívar
Angely Vanessa Arango Terraza – Santander
Luz Karime Garzón Arboleda – Bolívar
Gabriela Isabel Rueda Rueda – Bogotá
Karol Eliana García Arias – Bogotá
Yicel Camila Giraldo Vásquez – Valle del Cauca
Jhon Edward Tascón Holguín – Valle del Cauca
Santiago Vásquez Villarreal – Valle del Cauca
Alejandro José Tabares Marmolejo – Bolívar
Nicolás Rodrigo Barrios Herreño – Santander
Sebastián Flórez Rodríguez – Santander
Kevin Alejandro Lenis Angarita – Santander
Jorge Luis Escobar Herrera – Bogotá
Juan Jacobo Mantilla Pinilla – Santander
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.