El equipo colombiano de patinaje de velocidad, conformado por 32 atletas, se encuentra en Beidaihe, China, para participar en el Campeonato Mundial de la disciplina, que se llevará a cabo del 13 al 21 de septiembre.

La preparación de la delegación nacional duró dos meses y se realizó en el patinódromo de Guarne, Antioquia. Del total de patinadores, 15 debutarán en un mundial, mientras que 16 son juveniles y 16 son mayores.

Las ligas con más representantes en el equipo son Bogotá (11), Valle del Cauca (7) y Santander (6).

Algunos de los deportistas llegan al mundial con importantes resultados recientes. Gabriela Rueda sobresale como la atleta más laureada de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, donde ganó cinco medallas: tres de oro y dos de plata.

¡Colombia, potencia mundial! La Selección de Patinaje ya está en China para hacer historia

Juan Jacobo Mantilla y María Fernanda Timms también se destacaron en estas justas, logrando el oro en los 15.000 y 10.000 metros eliminación, y en la Vuelta al circuito y velocidad 1.000 metros, respectivamente.

Por otro lado, en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Kollin Castro fue la patinadora más destacada, obteniendo tres oros. Santiago Vásquez y Yicel Camila Giraldo consiguieron dos medallas de oro cada uno en este mismo evento.

El cuerpo técnico que acompaña a la selección está integrado por Elías del Valle, Iván Vargas, Anwar Cárdenas y Juan Carlos Baena, junto a la fisioterapeuta Verónica Bahamón.

Actualmente, los patinadores están realizando sus últimos entrenamientos en Beidaihe antes de su debut en la competencia.

Estos son nuestros representantes

Damas juveniles velocidad:

Gisell Alejandra Caicedo Arango – Valle del Cauca

María Ángela Maldonado Rodríguez – Bolívar

Manuela Saldarriaga Berdugo – Bogotá

Dairy Charith Londoño Cárdenas – Valle del Cauca

Damas juveniles fondo:

Mariana Imitola Vásquez – Bogotá

Manuela Rodríguez Torres – Bogotá

Angie Katherin Loaiza Pacheco – Bogotá

Sara Sofía Portela Lerma – Valle del Cauca

Varones juveniles velocidad:

Jairo Efrén Mateus Melo – Meta

Héctor José Bayona Fonseca – Santander

Wilmar de Jesús Charris Ariza – Atlántico

Wilcar Andrés Aguilar Rivera – Cesar

Varones juveniles fondo:

Janier Stevan Camacho Coral – Bogotá

Julián Felipe Pinilla Pulgarín – Bogotá

Rommel Martín Velásquez Herrera – Bogotá

Diego Alejandro Molina Diaz – Bogotá

Damas mayores velocidad:

Geiny Carmela Pájaro Guzmán – Bolívar

Kollin Andrea Castro Mosquera – Valle del Cauca

María Fernanda Timms Ariza – Bolívar

Angely Vanessa Arango Terraza – Santander

Damas mayores fondo:

Luz Karime Garzón Arboleda – Bolívar

Gabriela Isabel Rueda Rueda – Bogotá

Karol Eliana García Arias – Bogotá

Yicel Camila Giraldo Vásquez – Valle del Cauca

Varones mayores velocidad:

Jhon Edward Tascón Holguín – Valle del Cauca

Santiago Vásquez Villarreal – Valle del Cauca

Alejandro José Tabares Marmolejo – Bolívar

Nicolás Rodrigo Barrios Herreño – Santander

Varones mayores fondo:

Sebastián Flórez Rodríguez – Santander

Kevin Alejandro Lenis Angarita – Santander

Jorge Luis Escobar Herrera – Bogotá

Juan Jacobo Mantilla Pinilla – Santander

Más noticias de Deporte