    ¡Colombia, potencia mundial! La Selección de Patinaje ya está en China para hacer historia
    Colombia en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad en China. El equipo nacional busca hacer historia. Foto: cortesía Federación Colombiana de Patinaje
    Resumen: El equipo colombiano de patinaje de velocidad, compuesto por 32 atletas, ya se encuentra en Beidaihe, China, para competir en el Campeonato Mundial que se realizará del 13 al 21 de septiembre. La delegación, que incluye 15 patinadores debutantes y atletas de las ligas de Bogotá, Valle del Cauca y Santander, finalizó una preparación de dos meses en Antioquia. El equipo cuenta con figuras destacadas como Gabriela Rueda, Kollin Castro, Juan Jacobo Mantilla y María Fernanda Timms, quienes llegan al mundial con importantes triunfos recientes en los Juegos Mundiales de Chengdú y los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. El cuerpo técnico está liderado por Elías del Valle e Iván Vargas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El equipo colombiano de patinaje de velocidad, conformado por 32 atletas, se encuentra en Beidaihe, China, para participar en el Campeonato Mundial de la disciplina, que se llevará a cabo del 13 al 21 de septiembre.

    La preparación de la delegación nacional duró dos meses y se realizó en el patinódromo de Guarne, Antioquia. Del total de patinadores, 15 debutarán en un mundial, mientras que 16 son juveniles y 16 son mayores.

    Las ligas con más representantes en el equipo son Bogotá (11), Valle del Cauca (7) y Santander (6).

    Algunos de los deportistas llegan al mundial con importantes resultados recientes. Gabriela Rueda sobresale como la atleta más laureada de los Juegos Mundiales Chengdú 2025, donde ganó cinco medallas: tres de oro y dos de plata.

    Juan Jacobo Mantilla y María Fernanda Timms también se destacaron en estas justas, logrando el oro en los 15.000 y 10.000 metros eliminación, y en la Vuelta al circuito y velocidad 1.000 metros, respectivamente.

    Por otro lado, en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Kollin Castro fue la patinadora más destacada, obteniendo tres oros. Santiago Vásquez y Yicel Camila Giraldo consiguieron dos medallas de oro cada uno en este mismo evento.

    El cuerpo técnico que acompaña a la selección está integrado por Elías del Valle, Iván Vargas, Anwar Cárdenas y Juan Carlos Baena, junto a la fisioterapeuta Verónica Bahamón.

    Actualmente, los patinadores están realizando sus últimos entrenamientos en Beidaihe antes de su debut en la competencia.

    Estos son nuestros representantes

    Damas juveniles velocidad:

    Gisell Alejandra Caicedo Arango – Valle del Cauca
    María Ángela Maldonado Rodríguez – Bolívar
    Manuela Saldarriaga Berdugo – Bogotá
    Dairy Charith Londoño Cárdenas – Valle del Cauca

    Damas juveniles fondo:

    Mariana Imitola Vásquez – Bogotá
    Manuela Rodríguez Torres – Bogotá
    Angie Katherin Loaiza Pacheco – Bogotá
    Sara Sofía Portela Lerma – Valle del Cauca

    Varones juveniles velocidad:

    Jairo Efrén Mateus Melo – Meta
    Héctor José Bayona Fonseca – Santander
    Wilmar de Jesús Charris Ariza – Atlántico
    Wilcar Andrés Aguilar Rivera – Cesar

    Varones juveniles fondo:

    Janier Stevan Camacho Coral – Bogotá
    Julián Felipe Pinilla Pulgarín – Bogotá
    Rommel Martín Velásquez Herrera – Bogotá
    Diego Alejandro Molina Diaz – Bogotá

    Damas mayores velocidad:

    Geiny Carmela Pájaro Guzmán – Bolívar
    Kollin Andrea Castro Mosquera – Valle del Cauca
    María Fernanda Timms Ariza – Bolívar
    Angely Vanessa Arango Terraza – Santander

    Damas mayores fondo:

    Luz Karime Garzón Arboleda – Bolívar
    Gabriela Isabel Rueda Rueda – Bogotá
    Karol Eliana García Arias – Bogotá
    Yicel Camila Giraldo Vásquez – Valle del Cauca

    Varones mayores velocidad:

    Jhon Edward Tascón Holguín – Valle del Cauca
    Santiago Vásquez Villarreal – Valle del Cauca
    Alejandro José Tabares Marmolejo – Bolívar
    Nicolás Rodrigo Barrios Herreño – Santander

    Varones mayores fondo:

    Sebastián Flórez Rodríguez – Santander
    Kevin Alejandro Lenis Angarita – Santander
    Jorge Luis Escobar Herrera – Bogotá
    Juan Jacobo Mantilla Pinilla – Santander

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

