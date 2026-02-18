Muñoz y Echavarría logran destacados Top-10 en LIV y PGA Tour, consolidando el gran inicio del golf colombiano en 2026. Foto: Tomada de COC

Resumen: El golf colombiano protagonizó un fin de semana histórico con los destacados Top-10 obtenidos por Juan Sebastián Muñoz en el LIV Golf Adelaide y Nicolás Echavarría en el AT&T Pebble Beach Pro-Am del PGA Tour. Ambos jugadores finalizaron en la octava posición de sus respectivos certámenes con sólidos registros de 15 y 18 bajo par, resultados que no solo ratifican su gran nivel en este arranque de la temporada 2026, sino que les permiten sumar puntos vitales en el ranking mundial y la FedEx Cup con la mira puesta en asegurar su clasificación al Masters de Augusta.

Colombia se toma el golf internacional: Grandes actuaciones en el LIV y el PGA Tour

El golf colombiano atraviesa un momento excepcional tras un fin de semana de grandes resultados que ratifican el alto nivel de sus máximos exponentes en el panorama internacional.

Juan Sebastián Muñoz y Nicolás Echavarría firmaron destacadas actuaciones en el LIV Golf y el PGA Tour, respectivamente, consolidando un inicio de temporada 2026 que ilusiona a la afición nacional con la posibilidad de ver a ambos jugadores en la élite de los próximos torneos ‘Major’.

En el LIV Golf Adelaide, disputado en territorio australiano, el bogotano Juan Sebastián Muñoz demostró una notable consistencia al finalizar en la octava casilla.

Con un acumulado de 15 bajo par y rondas de 69, 67, 69 y 68 golpes, Muñoz se mantuvo en la pelea durante todo el evento, el cual terminó en manos del estadounidense Anthony Kim.

Este desempeño marca el segundo Top-10 consecutivo para el colombiano en la gira, repitiendo la posición obtenida semanas atrás en Riad y confirmando que es uno de los jugadores más regulares en el quinto año de existencia de este circuito.

Paralelamente, en los emblemáticos campos de California, Nicolás Echavarría brilló durante el AT&T Pebble Beach Pro-Am del PGA Tour.

El antioqueño desplegó un juego sólido y agresivo para entregar una tarjeta total de 18 bajo par, producto de rondas de 69, 69, 65 y 67.

Al igual que Muñoz, Echavarría se ubicó en la octava posición del tablero general, compartiendo escenario con las principales estrellas del golf mundial como Scottie Scheffler y Rory McIlroy, en una edición que coronó al local Collin Morikawa.

Este resultado es particularmente significativo para Echavarría, ya que representa su primer Top-10 del año y le permite escalar posiciones importantes en la clasificación de la FedEx Cup, donde ya se ubica entre los 40 mejores.

Colombia se toma el golf internacional: Grandes actuaciones en el LIV y el PGA Tour

Tras un comienzo de temporada discreto en las paradas de Hawái, el golfista paisa parece haber encontrado el ritmo ideal, demostrando que tiene las herramientas necesarias para competir de igual a igual en el circuito más exigente del planeta.

Más allá de los trofeos inmediatos, estos rendimientos tienen un impacto directo en las aspiraciones de los jugadores colombianos de cara al Masters de Augusta.

Los puntos sumados en el escalafón mundial son vitales en su objetivo de ingresar al selecto grupo de los 50 mejores del ranking antes de la cita en Georgia.

Con la temporada 2026 apenas tomando vuelo, el panorama para el golf nacional luce despejado y lleno de optimismo gracias a la madurez competitiva que ambos deportistas están exhibiendo en los torneos de mayor relevancia.

Más noticias de Deporte