Colombia aplaudió negociación inexistente entre España y Venezuela para salida de Edmundo González

Resumen: España concedió asilo político al excandidato presidencial venezolano Edmundo González, quien afirma haber ganado las elecciones en su país. La Cancillería de Colombia expresó su pesar por la salida de González y elogió el acuerdo entre España y Venezuela sobre el asilo, destacando el cumplimiento de la convención de 1954. Sin embargo, esta declaración no fue bien recibida, ya que desde España aclararon que no hubo acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro y que el asilo fue solicitado directamente por González debido al riesgo de ser capturado. Esto llevó a críticas en Colombia por reconocer un diálogo con un régimen que, según se indica, no existió.