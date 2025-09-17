Colombia arrancó la fase de ruta del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad en Beidaihe, China, con la conquista de dos nuevas medallas. Las preseas fueron obtenidas este miércoles, 17 de septiembre, en la prueba de 100 metros carriles.

La protagonista de la jornada fue Geiny Pájaro, quien se alzó con la medalla de oro en la categoría mayores femenina. Pájaro dominó la prueba con un tiempo final de 10.612 segundos.

El podio fue completado por la francesa Haila Brunet Álvarez (10.780) y la también colombiana Kollin Castro, quien aseguró la medalla de bronce con un registro de 10.841.

La jornada de este miércoles marcó el inicio de las competencias en el circuito, tras la finalización de las pruebas en pista.

En total, ocho atletas colombianos compitieron en esta primera salida a la ruta, en las categorías juveniles y mayores de ambas ramas.

¡Oro y Bronce! Colombia arrasa en el inicio de la ruta con Geiny Pájaro y Kollin Castro en el Mundial de Patinaje

En las demás categorías, la delegación colombiana tuvo la siguiente actuación en los 100 metros carriles.

En juvenil femenina, Dairy Londoño ocupó el séptimo lugar con un tiempo de 11.152. La medalla de oro fue para la italiana Sofía Chiumiento (10.771).

En mayores masculina, Alejandro Tabares fue el más destacado, finalizando en la quinta posición con un registro de 9.992. El título fue para el español Jhoan Guzmán (9.702).

Por otra parte en juvenil masculina, Jairo Efren terminó en el séptimo puesto con 10.284. El oro se lo llevó el italiano Cristian Scassellati (10.042).

Con las dos nuevas medallas, Colombia mantiene el liderato del medallero general del certamen. Hasta el momento, el país suma un total de 29 preseas (11 oros, 11 platas y 7 bronces).

La segunda posición es para Italia con 13 medallas (6 oros, 4 platas y 3 bronces), mientras que Corea del Sur se ubica en el tercer lugar con 4 preseas (2 oros y 2 platas).

