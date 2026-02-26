Gemini ha dicho Colombia vence 2-0 a Venezuela y recupera su lugar en la zona de clasificación al Mundial Femenino Sub-20 de Polonia. Foto: FPC

Resumen: La Selección Colombia femenina Sub-20 recuperó el rumbo en el hexagonal final del Sudamericano tras vencer 2-0 a Venezuela con goles de Marian Sterling e Isabella Díaz, un resultado que corta una racha de dos derrotas y devuelve al equipo a la zona de clasificación mundialista. Ubicadas actualmente en el tercer puesto, las dirigidas por Carlos Paniagua dependen de sí mismas para asegurar su cupo a la Copa Mundial de Polonia 2026, objetivo que podrán sellar en la última jornada si logran sumar puntos en su duelo definitivo frente a Argentina.

Colombia revive la ilusión mundialista con un sólido triunfo ante Venezuela

La Selección Colombia femenina Sub-20 dio un paso crucial en su camino hacia el Mundial de Polonia 2026 tras vencer 2-0 a Venezuela en el hexagonal final del Campeonato Sudamericano.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua saltó al campo en Paraguay con la presión de obtener un resultado positivo, luego de haber encajado dos derrotas consecutivas que ponían en riesgo sus aspiraciones.

Conscientes de que solo la victoria les permitiría depender de sí mismas, las jugadoras colombianas asumieron el protagonismo desde el pitazo inicial para sumar sus primeros tres puntos en esta fase definitiva.

El desarrollo del compromiso fue altamente competitivo, con un conjunto venezolano que no se dio por vencido y buscó constantemente el arco rival.

Sin embargo, la efectividad estuvo del lado cafetero. Cerca del cierre de la primera etapa, Marian Sterling logró romper la paridad con una anotación que brindó tranquilidad al banquillo nacional.

Con la ventaja por la mínima diferencia, el combinado tricolor se retiró al descanso con el impulso anímico necesario para afrontar el resto del encuentro.

En el segundo tiempo, la intensidad no disminuyó y Colombia logró sentenciar el marcador gracias a la astucia de Isabella Díaz.

La atacante aprovechó un adelantamiento de la guardameta rival para definir con precisión y decretar el 2-0 final.

Este resultado, combinado con la goleada de Argentina sobre Paraguay, permitió que Colombia escalara a la tercera posición de la tabla general, ubicándose momentáneamente en los puestos que otorgan el boleto directo a la cita orbital en territorio polaco.

El destino de la Selección se definirá en la última jornada del hexagonal, donde las cafeteras se medirán ante Argentina en un duelo directo por la clasificación.

Con el panorama actual, un triunfo o incluso un empate frente a las albicelestes garantizaría la presencia de Colombia en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026, programada para realizarse del 5 al 27 de septiembre.

La ilusión está más viva que nunca y el equipo nacional buscará sellar su pasaporte con una actuación sólida en el cierre del torneo.

