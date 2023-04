Colombia logra recursos de cooperación para cumplir las metas ambientales y climáticas

La Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, anunciaron una cooperación financiera por más de 10 millones de euros, para los próximos tres años, enfocados al fortalecimiento de los proyectos y las metas ambientales y climáticas del país.

“Este es un nuevo voto de confianza al trabajo que estamos haciendo en Colombia. Son recursos que contribuyen a luchar contra el cambio climático, que es un reto para todas las naciones del planeta, a proteger la biodiversidad y a dignificar a las comunidades. La cooperación internacional es muy importante para seguir avanzando en los grandes retos ambientales y climáticos en el contexto regional y mundial”, señaló la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.

Por su parte, Borrell afirmó que “Colombia es un gran aliado de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático a nivel global. Compartimos objetivos y compromisos. Con este apoyo de 10,5 millones de euros trabajaremos de la mano con el Gobierno para alcanzar la cero deforestación neta a 2030”.

«This is a great opportunity for me to tell the Colombians that the EU and Colombia must continue to deepen the bilateral relationship, which must be conceived as a long-range strategic partnership» HR/VP @JosepBorrellF in press conference after meeting with the Colombian MFA. pic.twitter.com/lhi12kpjtf

