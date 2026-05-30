Colombia, la rebelión en la granja, y la Paloma libertadora esperanza para Colombia

La obra Rebelión en la granja de George Orwell, continúa siendo una de las críticas más profundas sobre los abusos del poder. A través de una sencilla historia protagonizada por animales, el autor muestra cómo una revolución que nació prometiendo igualdad terminó convirtiéndose en un sistema donde unos pocos privilegiados concentraron el poder mientras el resto de la granja veía frustradas sus esperanzas. La historia nos recuerda que los pueblos no solo deben luchar contra la opresión, sino también permanecer vigilantes frente a quienes utilizan discursos grandilocuentes para alcanzar el poder y luego olvidan sus compromisos con la ciudadanía por la ambición.

Muchos colombianos observamos hoy con preocupación cómo la polarización, las promesas incumplidas y las disputas políticas han debilitado la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. Como en la granja de G. Orwell, algunos líderes se presentan como salvadores absolutos, como poseedores de la única verdad, mientras intentan convencer al pueblo de que todos los problemas tienen una explicación sencilla y un único responsable. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que las naciones no se construyen sobre caudillismos, ni sobre discursos que dividen a los ciudadanos entre buenos y malos, sino sobre instituciones sólidas, justicia, trabajo y libertad.

Los Colombianos hemos aprendido a desconfiar de los engaños y las falsas promesas. Cada vez son más los ciudadanos que entienden que el futuro del país no puede depender de relatos ideológicos, ni de líderes que se consideran “indispensables”. Lo que buscamos es la verdad, el respeto por las instituciones, la defensa de la democracia y la construcción de oportunidades para todos. Colombia necesita menos discursos de confrontación y más resultados concretos para las familias que trabajan todos los días por sacar adelante al país.

En ese contexto, muchas personas ven en la figura de Paloma Valencia una alternativa política seria y real, para el futuro de Colombia. Consideran que durante años ha defendido principios como la libertad, la democracia, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de las instituciones. Para sus seguidores, representa además el liderazgo de una mujer que ha participado activamente en los principales debates nacionales y que propone una visión de país basada en la defensa de los valores democráticos y las libertades ciudadanas.

Las mujeres, han demostrado a lo largo de la historia que poseen la capacidad de liderar transformaciones profundas en la sociedad. Su participación en la política ya no es una excepción, sino una necesidad para fortalecer la democracia y ampliar las perspectivas desde las cuales se toman las decisiones públicas. Colombia tiene la oportunidad de seguir avanzando en la consolidación de liderazgos femeninos que contribuyan a construir un país más justo, más seguro y más próspero para las nuevas generaciones.

Por eso, más allá de las diferencias ideológicas, es fundamental que los ciudadanos participen activamente en los procesos democráticos. La abstención nunca ha solucionado los problemas del país. El futuro de Colombia, depende de que los ciudadanos ejerzamos el derecho al voto, y votemos por quien nos representa los invito a analizar las propuestas de los distintos candidatos y tomen decisiones informadas sobre el rumbo que desean para la nación.

Si algo nos enseñó Orwell, con su historia, es que ninguna sociedad puede prosperar cuando el poder se concentra sin control o cuando los ciudadanos renuncian a su capacidad de decidir. Colombia es nuestra granja, nuestro hogar común y el legado que dejaremos a nuestros hijos. Su futuro dependerá de la responsabilidad con la que actuemos hoy. Defender la democracia, la libertad y la justicia no es una tarea de un solo líder ni de un solo partido; es una responsabilidad colectiva que exige compromiso, participación y esperanza en un mejor mañana para todos los colombianos por eso los invito a votar por Paloma Valencia quien representa la esperanza, libertad, acorde a los principios y valores ciudadanos consagrados en la Constitución Política de 1991.

Por Jennifer Gallón Abogada, Defensora de Derechos Humanos y columnista de opinión.