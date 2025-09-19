¡En el Top 15! Colombia, puesto 13 del Ranking FIFA antes de su gira por Estados Unidos

La FIFA publicó la actualización de su ranking mundial correspondiente al mes de septiembre.

La Selección Colombia se mantiene firme entre las potencias del fútbol, conservando su puesto 13 con un total de 1692 puntos.

El listado es liderado por España con un total de 1875 puntos, que supera por un estrecho margen a Francia con 1871 puntos y al campeón del mundo Argentina con 1870 puntos.

En el Top 10 no se presentaron mayores novedades, con Inglaterra (4°), Portugal (5°) y Brasil (6°) siguiéndoles de cerca.

La selección tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, ya tiene definidos sus compromisos para la próxima fecha FIFA de octubre, donde buscará sumar puntos importantes para escalar posiciones en el ranking y afinar su juego.

El primer gran desafío será contra México ubicado en el puesto 14 del ranking. Este encuentro se disputará el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, EE.UU., a las 8:00 p.m.

Este amistoso será especialmente relevante, ya que Colombia buscará ampliar la diferencia de solo 4 puntos que la separa de su rival directo en la clasificación.

Tres días después, el martes 14 de octubre, Colombia viajará a Harrison, New Jersey, para enfrentarse a Canadá en el Red Bull Arena. El partido está programado para las 7:00 p.m.

Estos dos amistosos en territorio norteamericano no solo servirán como preparación, sino que también ofrecerán una vitrina para medir el nivel actual del equipo ante rivales de peso.

Los amistosos no ayudan mucho para subir en el Ranking FIFA, sin embargo, se pueden arañar puntos que pueden ser importantes para la definición de los cabezas de serie del Mundial.

