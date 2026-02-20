Colombia inicia su ruta hacia Los Ángeles 2028 con el calendario oficial de eventos clasificatorios de skateboarding en modalidad street y park. Foto: Tomada de COC / Créditos al autor

Resumen: El skateboarding colombiano inicia formalmente su camino hacia Los Ángeles 2028 tras la ratificación del Comité Olímpico Internacional de esta disciplina como deporte permanente, lo que abre una ventana estratégica para el desarrollo técnico de los atletas nacionales en las modalidades de street y park. El proceso clasificatorio, regido exclusivamente por la World Skateboarding Tour, arrancará oficialmente en 2026 con un calendario de alto nivel que incluye los Campeonatos Mundiales en Brasil durante el mes de marzo, eventos puntuables en Italia y Paraguay, y finalizará la primera etapa del ciclo en la Copa del Mundo de Japón en noviembre. Este nuevo panorama obliga a Colombia a consolidar sus procesos institucionales para asegurar una presencia protagónica en el ranking mundial y proyectar su talento hacia la próxima cita olímpica.

Colombia pone la mira en Los Ángeles 2028: Inicia el ciclo olímpico para el skateboarding nacional

El skateboarding colombiano ha comenzado oficialmente su travesía hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, marcando el inicio de un periodo decisivo para el talento nacional en las pistas internacionales.

Esta nueva etapa llega impulsada por una noticia histórica para la disciplina, ya que el Comité Olímpico Internacional ha ratificado al skateboarding como deporte olímpico permanente y de pleno derecho.

Tras el impacto positivo generado en las ediciones de Tokio 2020 y París 2024, la disciplina deja de ser considerada una adición temporal para consolidarse como un pilar fundamental del programa olímpico moderno.

Para el deporte en Colombia, esta permanencia definitiva se traduce en una oportunidad estratégica sin precedentes. La inclusión fija permitirá un mayor fortalecimiento técnico y un acompañamiento institucional más robusto para los atletas de las modalidades de street y park.

Con este respaldo, el país busca proyectar a sus patinadores hacia los más altos estándares competitivos, consolidando procesos de formación que permitan asegurar una presencia sólida en la próxima cita de las cinco anillas.

Colombia pone la mira en Los Ángeles 2028: Inicia el ciclo olímpico para el skateboarding nacional

La hoja de ruta competitiva ya está definida por la World Skate, entidad que confirmó que el calendario de 2026 será el punto de partida oficial para la suma de puntos en el ranking mundial.

El camino comenzará en São Paulo, Brasil, donde se llevarán a cabo los Campeonatos Mundiales de ambas modalidades del 1 al 8 de marzo.

Posteriormente, la acción se trasladará a Italia durante el mes de junio, país que albergará dos eventos clave para el escalafón clasificatorio.

La segunda mitad del año mantendrá un ritmo intenso con la celebración de los World Skate Games en Asunción, Paraguay, del 2 al 18 de octubre.

Este evento multideportivo será una parada obligatoria para los colombianos que aspiran a sumar puntos vitales antes del cierre de temporada en Japón, donde la Copa del Mundo de Street bajará el telón del 16 al 23 de noviembre.

Es importante destacar que solo las paradas del World Skateboarding Tour serán válidas para la clasificación oficial, lo que obliga a la delegación nacional a concentrar sus esfuerzos en esta serie específica de eventos de élite.

Más noticias de Deporte