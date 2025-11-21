El calendario de competencias para los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 se puso oficialmente en marcha con el inicio del arribo de la delegación de Colombia a territorio peruano.

El pasado 20 de noviembre marcó el día inaugural de la llegada de atletas y oficiales, quienes aterrizaron en las sedes de Lima y Ayacucho.

Este despliegue logístico busca asegurar la instalación completa de la misión colombiana, que se propone revalidar su liderazgo bolivariano y comenzar con pie derecho el ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles 2028.

La capital, Lima, concentró la mayor parte de los primeros contingentes. El equipo de squash fue uno de los grupos destacados en arribar, con figuras como Edgar Alexander Ramírez, Ronald Palomino, Laura Viviana y María Paula Tovar, acompañados por su equipo técnico.

A ellos se sumó una avanzada del equipo de tiro deportivo, incluyendo a atletas como Juan Sebastián Rivera y Juana Rueda. Paralelamente, la ciudad de Ayacucho recibió a los primeros representantes del país en ciclismo de montaña, con competidores como Iván Felipe López y Diana Carolina Cuéllar, instalándose para iniciar sus preparativos.

La delegación colombiana continuó sumando importantes figuras con el arribo de un nuevo contingente el viernes 21 de noviembre, con destino principal a Lima.

Colombia inicia su arribo a Perú para los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025

Entre los atletas que generaron mayor expectativa se encuentran los medallistas olímpicos de levantamiento de pesas, Yeison López y Mari Leivis Sánchez, así como destacados exponentes de BMX freestyle (Sebastián Cuéllar y Queen Saray Villegas).

Este bloque también incluyó la llegada de olímpicos de tiro con arco como Jorge Enríquez y Ana María Rendón, además de la inclusión de los equipos completos de bádminton.

El viernes también fue crucial para el arribo de uno de los grupos más numerosos: el equipo de natación carreras, liderado por figuras de peso como Karen Durango y Jorge Mario Murillo.

La disciplina de lucha olímpica también comenzó a tomar forma en Lima con la llegada de deportistas como Julián Horta y la medallista olímpica Tatiana Rentería.

Este flujo constante de deportistas, junto con la jefatura de misión encabezada por Helmut Ernesto Bellingrodt Wolf, garantiza la rápida instalación de toda la estructura deportiva, médica y administrativa necesaria para la competición.

Con los arribos del 20 y 21 de noviembre, Colombia avanza significativamente en la instalación de su base en Perú. En los próximos días se espera que continúe el ingreso de atletas de otras disciplinas.

El objetivo de la delegación es claro: utilizar los Juegos Bolivarianos como el primer gran escenario de medición y preparación en el camino hacia el gran objetivo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, buscando reafirmar la posición de potencia deportiva que el país ha alcanzado en el ámbito regional.

