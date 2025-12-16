La Selección Colombia Masculina Sub-16 inició su participación en la Copa UC Santiago de Chile 2025 con un empate 1-1 frente a su similar de Perú.

En este primer encuentro del torneo amistoso internacional, disputado este martes 16 de diciembre, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional buscó imponer condiciones desde el pitazo inicial en territorio chileno, mostrando destellos del talento juvenil que integra el plantel.

Pese a que el equipo peruano logró golpear primero y tomar la delantera en el marcador, la reacción colombiana no se hizo esperar.

Gracias a una anotación de Éder Torres al minuto 35, el combinado “cafetero” logró restablecer la paridad antes de irse al descanso.

El equipo formó inicialmente con Luigi Ortiz en el arco, respaldado por una estructura liderada por jugadores como Anderson Murillo, Juan Fori y el propio autor del gol, Torres.

Colombia iguala ante Perú en su debut en la Copa UC 2025

Durante el periodo complementario, el ritmo del compromiso disminuyó y las opciones claras de gol escasearon para ambos bandos.

Las defensas se impusieron sobre los ataques y el juego se concentró en la disputa del medio campo, lo que derivó en un cierre de partido equilibrado.

Al finalizar los 90 minutos, el marcador selló el empate definitivo 1-1, repartiendo puntos entre las dos selecciones sudamericanas en esta jornada inaugural.

Sin tiempo para el descanso, la Selección Colombia ya se enfoca en su próximo reto dentro del certamen.

Este miércoles 17 de diciembre, el equipo nacional se enfrentará a la selección de Qatar a las 7:30 a.m. (hora de Colombia).

El encuentro tendrá lugar nuevamente en el Estadio Universidad Católica de Santiago de Chile, donde los juveniles buscarán sumar su primera victoria en la fase de grupos.

Más noticias de Deporte