Una delegación de 19 patinadores colombianos ha viajado a Mérida, México, para participar en dos importantes eventos: el Tercer Regional Latinoamericano y el Primer Campeonato Nacional Colombiano de Patinaje Artístico sobre Hielo.

Este certamen se desarrollará del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre y marca el inicio formal del proceso competitivo nacional en esta nueva modalidad deportiva para el país.

Si bien Colombia ya tuvo una presencia internacional en Costa Rica el pasado agosto, este campeonato es crucial para la consolidación del deporte sobre hielo a nivel nacional.

La delegación colombiana presenta un balance entre la experiencia y la juventud. De los 19 atletas, ocho ya compitieron previamente en Costa Rica, mientras que otros ocho vivirán su bautismo sobre el hielo en una competencia internacional.

El grupo se complementa con tres patinadores que ya poseen una trayectoria previa en esta superficie, aportando veteranía al equipo.

Los deportistas representan a seis ligas de patinaje y sus respectivos clubes: Ay Sport (Cesar), Patín Caribe (Sucre), Codecar (Bolívar), Skating Club Boston (Bogotá), Pro Skate (Santander) y Alcaravanes (Casanare).

Todos los patinadores competirán en la modalidad de libre. Dentro de la delegación, se destacan especialmente cinco patinadoras juveniles del nivel Teens, consideradas el grupo más avanzado, y que realizarán dos programas cada una.

Colombia inicia su camino en el Patinaje Artístico sobre Hielo con histórica delegación en México

Además de las competencias individuales, el público presente en la inauguración podrá disfrutar de una exhibición en pareja protagonizada por los colombianos Daniela Taborda y Ricardo Plaza, un formato que no tendrá competencia oficial en esta ocasión, pero que servirá para mostrar el potencial artístico del país en esta disciplina.

Como parte fundamental de su preparación, los patinadores colombianos tuvieron una capacitación exclusiva con el reconocido patinador mexicano olímpico Donovan Carrillo y su entrenador.

Carrillo, quien ha logrado hitos internacionales como posiciones destacadas en mundiales y medallas en competencias de la International Skating Union (ISU), compartió valiosos conocimientos técnicos y deportivos con la delegación.

Esta sesión elevó significativamente el nivel de alistamiento de los atletas nacionales de cara a los desafíos competitivos.

Este histórico Primer Nacional Colombiano de Patinaje Artístico sobre Hielo en Mérida, México, representa mucho más que una simple competencia.

Simboliza un paso fundamental en la consolidación del deporte sobre hielo en el país y, más importante aún, el firme compromiso de continuar con el sueño de llevar a Colombia a los prestigiosos certámenes internacionales de esta elegante y exigente disciplina.

El camino hacia la élite del patinaje artístico apenas comienza para estos 19 pioneros.

