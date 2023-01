La Selección Colombia jugaría un partido amistoso contra Perú en Estados Unidos

La Selección Colombia continúa preparando lo que será el debut en las Eliminatorias. Es por eso que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se encuentra en la búsqueda de posibles rivales para aprovechar la fecha FIFA de marzo con los futbolistas que se perfilan para comenzar la competencia oficial.

Así las cosas, Perú se convertiría en uno de esos rivales, conforme a la información del periodista Franco Panizo, el cual aseguró que se estudia la posibilidad de que la ‘Tricolor’ y el conjunto inca jueguen un partido de preparación en Miami, Estados Unidos, aunque por ahora no hay nada concretado.

For my Peruvian 🇵🇪 and Colombian 🇨🇴 folks:

Hearing a friendly in March between Colombia and Peru is being discussed and one potential site for the match is Miami. ☀️🌴

Nothing finalized, though. Talks still ongoing.#ArribaPerú🇵🇪 #TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/EuuA37e6WM

— Franco Panizo (@FrancoPanizo) January 17, 2023