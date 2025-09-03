Con dos victorias y una derrota en su haber, la selección colombiana de béisbol Sub-15 se alista para su próximo desafío en el VII Panamericano de Béisbol que se celebra en Barquisimeto, Venezuela. El equipo nacional cerrará la ronda de apertura enfrentando a Ecuador este miércoles. El torneo es de vital importancia, ya que el ganador obtendrá un codiciado cupo para la Copa Mundial de 2026.

La participación de Colombia comenzó con una emocionante remontada ante Brasil. A pesar de un marcador adverso de 6-14 en la sexta entrada, el equipo mostró su garra al revertir la situación de manera espectacular. La ofensiva nacional se encendió, anotando 13 carreras que incluyeron un grand slam de Sebastián González, sellando una victoria final de 19-14.

Sin embargo, en su segundo encuentro, el equipo se topó con el anfitrión, Venezuela, que impuso su dominio desde el inicio. Los venezolanos tomaron una ventaja de 10-0 en las primeras entradas. Colombia solo pudo sumar una carrera en el cierre del partido, resultando en una derrota de 11-1. A pesar del revés, el equipo mostró momentos de buen juego y se mantuvo luchando hasta el final.

Colombia se prepara para cerrar la fase de grupos del Panamericano Sub-15 enfrentando a Ecuador

El tercer partido trajo una nueva victoria para el conjunto colombiano, esta vez contra Perú. El equipo se adelantó rápidamente en el marcador con cuatro carreras en la primera entrada y consolidó su ventaja con 17 carreras en total. La ofensiva se destacó con 15 imparables y una defensa sin errores. Esta victoria, con un contundente marcador de 17-1, demostró la capacidad de Colombia para dominar el juego.

Con su registro de dos victorias y una derrota, Colombia se sitúa actualmente en el segundo lugar de la tabla, justo detrás de Venezuela, que lidera el certamen. El partido contra Ecuador será crucial para solidificar su posición antes de la siguiente fase del torneo.

Los cuatro primeros equipos del campeonato avanzarán a la ronda final. Los dos primeros se enfrentarán por la medalla de oro y el pase a la Copa Mundial de 2026, mientras que el tercero y cuarto lucharán por el bronce. La actuación de Colombia en la fase de apertura los coloca en una excelente posición para pelear por uno de los puestos de honor.

