Colombia otorga un salvoconducto a la periodista cubana Yailen Insua Alarcón

Bogotá, 17 feb (EFE).- Las autoridades colombianas oficializaron este jueves el salvoconducto otorgado a la periodista cubana Yailen Insua Alarcón, quien llevaba 13 días en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, después de que no se le permitiera seguir su viaje a Nicaragua tras salir de la isla.

Insua Alarcón, exdirectora del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, confirmó a Efe que tras casi dos semanas de lucha para poder quedarse en Colombia, las autoridades de migración tramitaron los papeles que le permitirán a ella y a su esposo, Boris Llamo, permanecer en el país andino hasta que se resuelva su situación.

«Ha sido lento, pero ya estamos venciendo», explicó la comunicadora, quien tuvo que dormir en el aeropuerto bogotano durante 13 días ante la falta de respuesta de Migración Colombia a su solicitud de asilo.

Las autoridades recogieron este viernes a la pareja en el Aeropuerto El Dorado y los trasladaron a la Oficina de Migración Colombia en Bogotá, donde les fue expedido el salvoconducto con el que podrán presentar formalmente la solicitud de refugio.

EL VIAJE

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, explicó que «los ciudadanos cubanos necesitan visa para ingresar a Colombia, así como para transitar por el país», un documento con el que ninguno de los dos contaba.

Espinosa también proporcionó más detalles de la situación de la periodista y su marido, que tras aterrizar en Colombia estaba previsto que tomarán un vuelo a El Salvador para hacer conexión con Managua.

No obstante, «cuando estaban en ese proceso, la aerolínea les informó que Nicaragua, en una decisión soberana, había manifestado que no podían abordar ese vuelo porque no serían admitidos», contó Espinosa.

«Dada esa situación, la pareja indicó que no podían devolverse a Cuba porque consideraban que podían tener algún tipo de riesgo», y como para acceder a territorio nacional se necesita visa, «se presentó una acción de tutela a un juez, que ordenó que se le otorgara un salvoconducto», continuó Espinosa.

Tras la tutela, relató el funcionario, «inmediatamente se les dio ingreso a territorio nacional».

Este permiso temporal para permanecer en Colombia tiene una validez de cinco días y será empleado por la periodista cubana para solicitar a la Cancillería el refugio.

TEMOR DE REGRESAR

Nacida en La Habana, la periodista ha mostrado su temor ante la posibilidad de regresar a la isla y ser detenida. Además, dejó a su hijo de 13 años en Cuba, algo que pone de manifiesto que no hubiera abandonado su país «si no supiera» que su «vida corre peligro».

Insua Alarcón también fue diputada de la Asamblea Nacional entre el 2008 y el 2013, además de desempeñar un cargo en la Comisión de la Atención a la Niñez, la Juventud y la Mujer.

La periodista cubana llegó al aeropuerto de Bogotá el pasado 5 de febrero tras salir de la isla en busca de protección, aunque según dijo, la aerolínea le informó que no se le permitiría continuar el viaje a Nicaragua debido a un supuesto problema con la prueba PCR de su marido.

A su llegada a Colombia, Insua Alarcón compartió con medios locales los motivos de su salida de la isla, denunciando además que desde 2017 no ha podido ejercer su profesión debido a sus diferencias ideológicas con el Gobierno cubano.

Cuba ha vivido en los últimos meses un incremento de las manifestaciones sociales en contra del Gobierno que han recibido una dura respuesta por parte de las autoridades, llevando a la represión de opositores según las denuncias de organizaciones de la sociedad civil.